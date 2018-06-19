Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Пост про Навального: спортивний коментатор звільнився з російського пропагандистського каналу

STYLERLIFE        19.06.2018 - 21:31

На каналі вже прокоментували звільнення коментатора

Відомий російський спортивний коментатор Василь Уткін відмовився коментувати матчі чемпіонату світу з футболу на Першому каналі. Відеозвернення він опублікував на YouTube-каналі.

Назвати причину припинення роботи на пропагандистському телеканалі він відмовився.

"Ми розлучаємося з Першим каналом з взаимоуважением. Ви хочете знати, чому так вийшло. Прошу вас поважати моє право, а я не хочу про це говорити", — сказав Уткін. Коментатор також додав, що не перестане писати про чемпіонаті світу в соціальних мережах.

На каналі вже прокоментували звільнення Василя.

"Ми з повагою ставимося до його приватного життя і просимо не будувати конспірологічних версій. Як Василь і планував, його гонорар буде направлений у фонд сприяння вирішенню проблем аутизму "Вихід", — заявив представник телеканалу.

Як повідомляє meduza, журналіста могли звільнити "по одному дзвінку" з-за посту про опозиціонера Олексія Навального або ж із-за невдоволення тренера збірної Росії з футболу Станіслава Черчесова.

Раніше повідомлялося, що на російському пропагандистському телеканалі "Росія 1" гості шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" спробували висміяти українська мова.

Річниця катастрофи Іл-76 в Луганську

"Українці своїх не кидають": журналіст Цимбалюк на росТБ розлютив пропагандистів Кремля (відео) "Перетворюється на зловісне пекло": екс-регіонал вибухнув висловлюваннями на адресу України
Теги: Василий Уткин, росТВ
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся