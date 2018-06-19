Пост про Навального: спортивний коментатор звільнився з російського пропагандистського каналу

На каналі вже прокоментували звільнення коментатора

Відомий російський спортивний коментатор Василь Уткін відмовився коментувати матчі чемпіонату світу з футболу на Першому каналі. Відеозвернення він опублікував на YouTube-каналі.

Назвати причину припинення роботи на пропагандистському телеканалі він відмовився.

"Ми розлучаємося з Першим каналом з взаимоуважением. Ви хочете знати, чому так вийшло. Прошу вас поважати моє право, а я не хочу про це говорити", — сказав Уткін. Коментатор також додав, що не перестане писати про чемпіонаті світу в соціальних мережах.

На каналі вже прокоментували звільнення Василя.

"Ми з повагою ставимося до його приватного життя і просимо не будувати конспірологічних версій. Як Василь і планував, його гонорар буде направлений у фонд сприяння вирішенню проблем аутизму "Вихід", — заявив представник телеканалу.

Як повідомляє meduza, журналіста могли звільнити "по одному дзвінку" з-за посту про опозиціонера Олексія Навального або ж із-за невдоволення тренера збірної Росії з футболу Станіслава Черчесова.

Раніше повідомлялося, що на російському пропагандистському телеканалі "Росія 1" гості шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" спробували висміяти українська мова.

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