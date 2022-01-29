UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В постели и без макияжа: грустная Никитюк показала свое "сладкое утро" (видео)

Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк порадовала поклонников новым видео, снятым прямо в постели. С присущим ей юмором телеведущая показала, что заставило ее проснуться с утра пораньше.

Забавный ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео растрепанная Леся без макияжа лежит в кровати, накрывшись до подбородка белым одеялом. Она лениво открывает глаза и тут же устало прикрывает их при резких звуках то ли дрели, то ли пилы из-за стены.

Ведущая выглядит усталой и грустной - вероятно, соседи не дали ей возможности выспаться.

"Мое сладкое утро", - иронично подписала ролик Никитюк. Позже в комментариях она также добавила, что это "мед для ушей".

На публикацию отреагировала подруга Леди Ле - певица и модель Даша Астафьева

"Это я пытаюсь встретиться с тобой", - пошутила она в комментариях.

Фолловеры артистки отметили, что это жизненная ситуация, и пожелали ей терпения.

  • Ось, що значить жити в новобудові...
  • Крепкого терпения
  • Ммм, какие приятные звуки
  • Такая знакомая история
  • Леся - ты даже тут модель!
  • Хаха, классное утро
  • Красивая
  • Какая жиза

Ранее мы писали, что Леся Никитюк в зимнем аутфите за 79 000 грн засветилась в неожиданной компании на горнолыжном курорте.

К слову, Леся познакомила поклонников с братом и заявила, что ищет ему достойную невесту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк