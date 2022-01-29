В постели и без макияжа: грустная Никитюк показала свое "сладкое утро" (видео)

На видео растрепанная Леся без макияжа лежит в кровати, накрывшись до подбородка белым одеялом. Она лениво открывает глаза и тут же устало прикрывает их при резких звуках то ли дрели, то ли пилы из-за стены.

Ведущая выглядит усталой и грустной - вероятно, соседи не дали ей возможности выспаться.

"Мое сладкое утро", - иронично подписала ролик Никитюк. Позже в комментариях она также добавила, что это "мед для ушей".

На публикацию отреагировала подруга Леди Ле - певица и модель Даша Астафьева

"Это я пытаюсь встретиться с тобой", - пошутила она в комментариях.

Фолловеры артистки отметили, что это жизненная ситуация, и пожелали ей терпения.