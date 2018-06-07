Поступок львовского водителя, который помог маломобильному пассажиру, всколыхнул сеть (видео)

Пользователи соцсетей разделились в своих мнениях относительно поступка водителя

Во Львове водитель трамвая вышел, чтобы помочь маломобильному пассажиру на инвалидной коляске. Видео инцидента опубликовал Святослав Товстига на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/tovstiha)

"Водитель трамвая 1187 вышел, чтобы помочь маломобильному.пассажиру. Снова убеждаюсь, что водители очень адекватные, просто условия труда делают их иногда неадекватными", - пишет Святослав.

Пользователи соцсетей разделились в своих мнениях относительно поступка водителя. Часть людей восхитилась этим поступком и хвалит водителя, другая - считает, что поступок водителя – его прямая обязанность и ничего удивительного здесь нет.

"Да, это однозначно достойный поступок. Но когда наконец такие уступки у нас станут нормой, а не единичными исключениями?", - задает риторический вопрос Татьяна Маркевич.

"Во всей Европе это нормально, а у нас это событие!!! Не уважаем мы друг друга, то ли от бедности, то ли от злости, а может мы просто такие есть!", - рассуждает Зоряна Салимова.

Скриншот комментариев (facebook.com/tvoyemisto)

Скриншот комментариев (facebook.com/tvoyemisto)

Ранее сообщалось, что сеть удивил совестливый водитель-нарушитель в Киеве. Водитель по собственной инициативе заплатил штраф в трехкратном размере за то, что нарушил ПДД. Ситуация произошла во вторник, 5 июня, в Дарницком районе.

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