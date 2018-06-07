Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Поступок львовского водителя, который помог маломобильному пассажиру, всколыхнул сеть (видео)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 17:51
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пользователи соцсетей разделились в своих мнениях относительно поступка водителя

Во Львове водитель трамвая вышел, чтобы помочь маломобильному пассажиру на инвалидной коляске. Видео инцидента опубликовал Святослав Товстига на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/tovstiha)

"Водитель трамвая 1187 вышел, чтобы помочь маломобильному.пассажиру. Снова убеждаюсь, что водители очень адекватные, просто условия труда делают их иногда неадекватными", - пишет Святослав.

Пользователи соцсетей разделились в своих мнениях относительно поступка водителя. Часть людей восхитилась этим поступком и хвалит водителя, другая - считает, что поступок водителя – его прямая обязанность и ничего удивительного здесь нет.

"Да, это однозначно достойный поступок. Но когда наконец такие уступки у нас станут нормой, а не единичными исключениями?", - задает риторический вопрос Татьяна Маркевич.

"Во всей Европе это нормально, а у нас это событие!!! Не уважаем мы друг друга, то ли от бедности, то ли от злости, а может мы просто такие есть!", - рассуждает Зоряна Салимова.

Скриншот комментариев (facebook.com/tvoyemisto)

Скриншот комментариев (facebook.com/tvoyemisto)

Ранее сообщалось, что сеть удивил совестливый водитель-нарушитель в Киеве. Водитель по собственной инициативе заплатил штраф в трехкратном размере за то, что нарушил ПДД. Ситуация произошла во вторник, 5 июня, в Дарницком районе.

История подорожание проезда в общественном транспорте

Во Львове работнику парка аттракционов присвоили звание доброго волшебника Во Львове пенсионерка напала на выпускницу школы с перцовым баллончиком
Теги: водители, трамвай, Львов
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь