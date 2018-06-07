Вчинок львівського водія, який допоміг маломобільному пасажиру, сколихнув мережу (відео)

Користувачі соцмереж розділилися у своїх думках щодо вчинку водія

У Львові водій трамвая вийшов, щоб допомогти маломобільному пасажиру на інвалідному візку. Відео інциденту опублікував Святослав Товстига на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/tovstiha)

"Водій трамвая 1187 вийшов, щоб допомогти маломобільному пасажиру. Знову переконуюсь, що водії є дуже адекватні, просто умови праці роблять їх інколи неадекватними", - пише Святослав.

Користувачі соцмереж розділилися у своїх думках щодо вчинку водія. Частина людей захопилася цим вчинком і хвалить водія, інша - вважає, що вчинок водія – його прямий обов’язок і нічого надзвичайного тут немає.

"Так, це однозначно гідний поступок. Але коли нарешті такі поступки у нас стануть нормою а не поодинокими вийнятками?", - задає риторичне питання Тетяна Маркевич.

"У всій Європі це нормально, а в нас це подія!!! Не поважаємо ми один одного, чи то від бідності, чи то від злості, а може ми просто такі є!", - розмірковує Зоряна Салімова.

Скріншот коментарів (facebook.com/tvoyemisto)

Скріншот коментарів (facebook.com/tvoyemisto)

Раніше повідомлялося, що мережу здивував совісний водій-порушник в Києві. Водій з власної ініціативи заплатив штраф у трикратному розмірі за те, що порушив ПДР. Ситуація сталася у вівторок, 5 червня, у Дарницькому районі.

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