Потеплеет: синоптики дали прогноз погоды на 19 июля

Иллюстративное фото (pixabay)

По всей территории страны пройдут дожди

В среду, 19 июля, в Украине сохранится дождевая погода, но при этом существенно поднимется температура воздуха. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке страны синоптики обещают кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +26 +28 градусов, ночью от +17 до +19 градусов. В Днепре прогреется до +29 градусов.

На севере страны будет немного прохладнее. Дневная температура воздуха составит +25 +27 градусов, ночная от +16 до +18 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

На юге будет жарко. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +30 градусов. Ночью от +17 до +19 градусов. Во всех южных регионах ожидаются небольшие кратковременные дожди.

На западе дождь, местами возможен ливень. Температура воздуха поднимется до +25 +27 градусов днем и от +15 до +17 градусов ночью. Прохладнее всего будет во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе, от +24 до +26 градусов.

Центральная часть остается в зоне атмосферного фронта. Там синоптики обещают кратковременные дожди, местами сильные. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, ночью от +16 до +18 градусов.

В столице 19 июля ожидается дождливая и пасмурная погода. Дневная температура воздуха составит +26 +28 градусов, ночная от +17 до +19 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко дала свой прогноз погоды на четверг.

Видео: STYLER.rbc.ua