Потеплішає: синоптики дали прогноз погоди на 19 липня

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По всій території країни пройдуть дощі

У середу, 19 липня, в Україні збережеться дощова погода, але при цьому суттєво підніметься температура повітря. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході країни синоптики обіцяють короткочасні дощі. Температура повітря вдень підніметься до +26 +28 градусів, вночі від +17 до +19 градусів. У Дніпрі прогріється до +29 градусів.

На півночі країни буде трохи прохолодніше. Денна температура повітря складе +25 +27 градусів, нічна від +16 до +18 градусів. Місцями пройдуть невеликі дощі.

На півдні буде жарко. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +30 градусів. Вночі від +17 до +19 градусів. У всіх південних регіонах очікуються невеликі короткочасні дощі.

На заході дощ, місцями можлива злива. Температура повітря підніметься до +25 +27 градусів вдень і від +15 до +17 градусів вночі. Прохолодніше буде у Львові, Івано-Франківську і Тернополі, від +24 до +26 градусів.

Центральна частина залишається в зоні атмосферного фронту. Там синоптики обіцяють короткочасні дощі, місцями сильні. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +28 градусів, вночі від +16 до +18 градусів.

У столиці 19 липня очікується дощова і похмура погода. Денна температура повітря становитиме +26 +28 градусів, нічна від +17 до +19 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко дала свій прогноз погоди на четвер.

Відео: STYLER.rbc.ua