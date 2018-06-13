"Потеряем еще миллионы украинцев": политолог рассказал, чем грозит массовая эмиграция из страны

В одной только Польше сейчас находится около 2 миллионов украинцев, говорит Юрий Романенко

Если из страны сбежит еще 3-4 миллиона активной части населения, у нас просто некому будет платить налоги. Такое мнение в эксклюзивном интервью для Styler высказал политолог и директор Украинского института будущего Юрий Романенко.

Он также считает, что если страну покинут еще несколько миллионов людей, то некому будет создавать спрос на импорт товаров широкого потребления. С которого, в том числе, и платятся налоги.

"Ведь доходная часть бюджета в прошлом году на 31% формировалась за счет таможенных поступлений, в том числе от импорта. Кто покупает эти товары? Их покупают остатки платежеспособного среднего класса. Плюс, конечно, импортируются товары первой необходимости. То есть если уедет еще 3-4 миллиона, последствия будут очень серьезные. Это будет коллапс", - высказал мнение Романенко.

По его словам, в одной только Польше сейчас находится около 2 миллионов украинцев.

Фото: "В некоторых ВУЗах Познани украинцы составляют 60% учащихся" –Юрий Романенко (предоставлено автором)

"Скорее всего, даже более двух миллионов. Мой товарищ поляк живет в Великопольском воеводстве и рассказывал, что у них уже 100 тыс. украинцев. При этом Познань еще недавно не была популярна среди украинцев, больше ехали жить в Варшаву, Краков или Вроцлав. Но сегодня там настоящее нашествие наших соотечественников", - сказал Романенко.

В Познани в некоторых ВУЗах украинцы составляют 60% учащихся, добавил он.

"Собственно говоря, такие ВУЗы только за счет украинцев и выживают, потому что в Польше такая же демографическая яма. Польша официально заявила, что ей для покрытия плохой демографии необходимо 4,5 млн. человек. И в ближайшие годы они готовы принимать 200-300 тыс человек в год", - подчеркнул аналитик.

Если мы не начнем менять качество жизни, то мы действительно потеряем еще миллионы украинцев, добавил он.

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