Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Втратимо ще мільйони українців": політолог розповів, чим загрожує масова еміграція з країни

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:14
Фото: Еміграція (УНІАН)
Фото: Еміграція (УНІАН)

В одній лише Польщі зараз знаходиться близько 2 мільйонів українців, каже Юрій Романенко

Якщо з країни втече ще 3-4 мільйони активної частини населення, у нас просто нікому буде сплачувати податки. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю  для Styler висловив політолог і директор Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Він також вважає, що якщо країну залишать ще кілька мільйонів людей, то нікому буде створювати попит на імпорт товарів широкого вжитку. З якого, в тому числі, і сплачуються податки.

"Адже прибуткова частина бюджету в минулому році на 31% формувалась за рахунок митних надходжень, у тому числі від імпорту. Хто купує ці товари? Їх купують залишки платоспроможного середнього класу. Плюс, звичайно, імпортуються товари першої необхідності. Тобто якщо виїде ще 3-4 мільйони, наслідки будуть дуже серйозні. Це буде колапс", - висловив думку Романенко.

За його словами, в одній лише Польщі зараз знаходиться близько 2 мільйонів українців.

Фото: "В деяких ВУЗах Познані українці становлять 60% студентів" – Юрій Романенко (надано автором)

"Швидше за все, навіть більше двох мільйонів. Мій товариш поляк живе у Великопольському воєводстві і розповідав, що у них вже 100 тис. українців. При цьому Познань ще недавно не була популярна серед українців, більше їхали жити у Варшаву, Краків чи Вроцлав. Але сьогодні там справжнє нашестя наших співвітчизників", - сказав Романенко.

В Познані в деяких ВУЗах українці становлять 60% студентів, додав він.

"Власне кажучи, такі ВНЗ тільки за рахунок українців і виживають, тому що в Польщі така ж демографічна яма. Польща офіційно заявила, що їй для покриття поганий демографії необхідно 4,5 млн. чоловік. І в найближчі роки вони готові приймати 200-300 тис осіб на рік", - підкреслив аналітик.

Якщо ми не почнемо змінювати якість життя, то ми дійсно втратимо ще мільйони українців, додав він.

Також ми підготували порівняння доріг та благоустрою України і Польщі.

Українські заробітчани активно висилають додому долари і євро "Довго не витримаю": відомий український музикант висловився про еміграцію
Теги: заробитчане, эмиграция
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся