"Втратимо ще мільйони українців": політолог розповів, чим загрожує масова еміграція з країни

В одній лише Польщі зараз знаходиться близько 2 мільйонів українців, каже Юрій Романенко

Якщо з країни втече ще 3-4 мільйони активної частини населення, у нас просто нікому буде сплачувати податки. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для Styler висловив політолог і директор Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Він також вважає, що якщо країну залишать ще кілька мільйонів людей, то нікому буде створювати попит на імпорт товарів широкого вжитку. З якого, в тому числі, і сплачуються податки.

"Адже прибуткова частина бюджету в минулому році на 31% формувалась за рахунок митних надходжень, у тому числі від імпорту. Хто купує ці товари? Їх купують залишки платоспроможного середнього класу. Плюс, звичайно, імпортуються товари першої необхідності. Тобто якщо виїде ще 3-4 мільйони, наслідки будуть дуже серйозні. Це буде колапс", - висловив думку Романенко.

За його словами, в одній лише Польщі зараз знаходиться близько 2 мільйонів українців.

Фото: "В деяких ВУЗах Познані українці становлять 60% студентів" – Юрій Романенко (надано автором)

"Швидше за все, навіть більше двох мільйонів. Мій товариш поляк живе у Великопольському воєводстві і розповідав, що у них вже 100 тис. українців. При цьому Познань ще недавно не була популярна серед українців, більше їхали жити у Варшаву, Краків чи Вроцлав. Але сьогодні там справжнє нашестя наших співвітчизників", - сказав Романенко.

В Познані в деяких ВУЗах українці становлять 60% студентів, додав він.

"Власне кажучи, такі ВНЗ тільки за рахунок українців і виживають, тому що в Польщі така ж демографічна яма. Польща офіційно заявила, що їй для покриття поганий демографії необхідно 4,5 млн. чоловік. І в найближчі роки вони готові приймати 200-300 тис осіб на рік", - підкреслив аналітик.

Якщо ми не почнемо змінювати якість життя, то ми дійсно втратимо ще мільйони українців, додав він.

Також ми підготували порівняння доріг та благоустрою України і Польщі.