Появилось редкое фото Тины Кароль с родителями, братом и сыном: "нет никого дороже"

В Сети появилось редкое фото, на котором Тина Кароль запечатлена вместе со своими родителями, братом и сыном. Судя по всему, снимок был сделан во время одного из семейных вечеров несколько лет назад.

В кадре Тина с сыном Вениамином и старшим братом Станиславом сидят за столом, а родители артистки стоят позади них. Семейство с интересом что-то рассматривает на ноутбуке, а на их лицах играют улыбки.

"Семья", – подписали фото поклонники Кароль.

Поклонники остались в восторге от редкого семейного кадра Тины с самыми родными (фото: instagram.com/_fantina)

Пользователи сети пришли в восторг от редкой фотографии знаменитости и оставили теплые комментарии.

"Какие классные", "Дружна родина", "Женечки не хватает", "Впервые вижу это потрясающее фото!", "Нет никого дороже семьи", "Ой, какое тёплое фото", "Такие солнышки", "Как тина похожа на папу", - пишут фанаты исполнительницы.

Отметим, что отец и мать певицы Григорий Самуилович Либерман и Светлана Андреевна Журавель по образованию инженеры, а старший брат Стас - юрист. Родители живут в Киеве, папа уже на пенсии, а мама работает в украинском Пенсионном фонде.

Ранее Кароль в одном из интервью признавалась, что у нее сложные отношения с родителями, и они не часто проводят время вместе. Но внук Вениамин очень любит бабушку и дедушку, так что Тина несколько раз в год устраивает им встречи.

Артистка и сама редко видится с 13-летним наследником – мальчик живет и учится в Англии и приезжает домой только на каникулы. Также они со звездной мамой ездят вместе в путешествия и прекрасно проводят время. Недавно Кароль призналась, что она уже готова к новым отношениям и не будет закрывать сердце, если встретит любовь. А еще она мечтает о дочке.