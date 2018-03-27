Пожар в Кемерово: появились фото погибших

Власти Кемерово опубликовали список погибших и пропавших без вести

В российском городе Кемерово в воскресенье, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. По состоянию на 26 марта по официальным данным во время пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.

На официальном сайте администрации Кемерово опубликовали полный список погибших, пропавших без вести и пострадавших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В списке пропавших без вести числится 38 человек, среди них 26 детей, даты рождения еще двух человек не указаны.

В списке погибших, личность которых установлена, – 25 человек. Из них 13 детей.

В сети появились фото некоторых погибших. Снимки опубликовало издание kp.ru а также Telegram-канал Mash.

1. Агаркова Надежда Васильевна (57 лет)

2. Агаркова Мария Сергеевна (17.03.2008)

Фото: Мария Агаркова (kp.ru)

3. Агарков Константин Сергеевич (21.09.2009)

4. Баранова Марина Ивановна (60 лет)

5. Баранов Артем Дмитриевич (12 лет)

6. Баранова Арина Дмитриевна (8 лет)

7. Устинова Наталья Николаевна (35 лет)

8. Устинова Ульяна Станиславовна (4,5 года)

9. Мухин Антон Григорьевич (28 лет)

10. Мухин Ратибор Антонович (5 лет)

Фото: Ратибор Мухин (kp.ru)

11. Дарсалия Татьяна Викторовна

Фото: Татьяна Дарсалия (kp.ru)

12. Селезень Наталья Александровна (1980 г.р.) (Раева)

13. Архипенко Станислав Игоревич (15.04.1986)

14. Архипенко Виктория Станиславовна (25.06.2012)

15. Москаленко Олеся Александровна (30 лет)

16. Москаленко Ксения Евгеньевна (4 года)

17. Москаленко Евгений Вячеславович (35 лет)

18. Чмыхалов Вадим Олегович (10 лет)

19. Сыпко Елизавета Александровна (12 лет)

20. Федина Ольга Владимировна (1972 г.р.)

21. Иванчик Артемий Анатольевич (2008 г.р.)

22. Тесленко Игорь Юрьевич (51 год)

23. Тесленко Арина Игоревна (8 лет)

24. Ананьева Ксения Александровна (28.09.2006)

25. Бахаева Ирина Владимировна (23.01.74)

26. Анфиса Кляйн, 30 лет.

Фото: Анфиса Кляйн (kp.ru)

27. Дарья Сараева, 12 лет. В ТЦ пришла с девушкой брата Анфисой Кляйн.

Издание также опубликовало список граждан, числящихся пропавшими без вести (по состоянию на 27.03.2018). Среди них одна из трех дочерей семьи Лиллевяли. Все три девочки были в кинотеатре на момент пожара.

Двум дочерям Александра и Ольги Лиллевяли – было по 11 лет, младшей – пять.

1. Мороз Полина Сергеевна (1982 г.р.)

2. Мороз Мария Витальевна (13 лет)

3. Ерохина Майя Александровна (11 лет)

4. Лиллевяли Валерия (5 лет)

5. Трусова Вероника Михайловна (8 лет)

6. Трусова Василина Михайловна (5 лет)

7. Алина (16 лет)

8. Никулин Вячеслав (10 лет)

9. Мельникова Евгения Геннадьевна

10. Сухозад Нина Ивановна (1949)

11. Ковалевская Светлана (5 лет)

12. Ковалевский Егор (9 лет)

13. Алимова Ульяна Дмитриевна (6 лет)

14. Алимова Яна (42 года)

15. Каган Александ Григорьевич (11 лет)

16. Каган Григорий Александрович (42 года)

17. Зипунова Виктория Константиновна (23.10.2006)

18. Бахаев Вячеслав Владимирович (01.04.74)

19. Бахаева Анна Вячеславовна (8 лет)

20. Сабадаш Алена Игоревна (1995 год)

21.Востриков Роман Игоревич (2 года)

22. Востриков Артем Игоревич (5 лет)

23. Вострикова Анна Игоревна (7 лет)

24. Вострикова Елена Сергеевна

25. Галанин Михаил Дмитриевич (2008)

26. Галанин Дмитрий Саркисович (1975)

27. Сараева Дарья Петровна (6 класс)

28. Кляйн Анфиса Викторовна (30 лет)

29. Сидоров Денис Петрович (39 лет)

30. Сидоров Егор (15 лет)

31. Сидорова Арина (22.09.2008)

32. Смирнова Анастасия Александровна (11 лет)

33. Курчевская Татьяна Александровна (11 лет)

34. Почанкина Виктория (11 лет)

35. Понушкова Вероника (11 лет)

36. Черникова Вилена (11 лет)

37. Курчевич Таня (4 года)

38. Вдовина Елена Валерьевна (1973)

В результате трагедии погибли отец, мама и сестра 11-летний Сергея. Отец успел вытолкнуть сына в окно, мальчик находится в больнице.

Скриншот (t.me/breakingmash)

Скриншот (t.me/breakingmash)

Скриншот (t.me/breakingmash)

Напомним, родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово.

Ранее охранник, отключивший сигнализацию, назвал виновных в трагедии.