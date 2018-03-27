Пожежа в Кемерово: з'явилися фото загиблих

Влада Кемерово опублікувала список загиблих і зниклих безвісти

У російському місті Кемерово в неділю, 25 березня, у торговому центрі "Зимова вишня" сталася пожежа. Станом на 26 березня за офіційними даними під час пожежі загинули 64 людини, серед них 41 дитина.

На офіційному сайті адміністрації Кемерово опублікували повний список загиблих, зниклих безвісти і постраждалих під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня". У списку зниклих безвісти 38 осіб, серед них 26 дітей, дати народження ще двох осіб не вказані.

У списку загиблих, особистість яких встановлена, – 25 осіб. З них 13 дітей.

У мережі з'явилися фото деяких загиблих. Знімки опублікувало видання kp.ru а також Telegram-канал Mash.

1. Агаркова Надія Василівна (57 років)

2. Агаркова Марія Сергіївна (17.03.2008)

Фото: Марія Агаркова (kp.ru)

3. Агарков Костянтин Сергійович (21.09.2009)

4. Баранова Марина Іванівна (60 років)

5. Баранов Артем Дмитрович (12 років)

6. Баранова Орися Дмитрівна (8 років)

7. Устінова Наталія Миколаївна (35 років)

8. Устинова Уляна Станіславівна (4,5 року)

9. Мухін Антон Григорович (28 років)

10. Мухін Ратибор Антонович (5 років)

Фото: Ратибор Мухін (kp.ru)

11. Дарсалія Тетяна Вікторівна

Фото: Тетяна Дарсалія (kp.ru)

12. Качур Наталія Олександрівна (1980 р.) (Раєва)

13. Архипенко Станіслав Ігорович (15.04.1986)

14. Архипенко Вікторія Станіславівна (25.06.2012)

15. Москаленко Олеся Олександрівна (30 років)

16. Москаленко Ксенія Євгенівна (4 роки)

17. Москаленко Євген В'ячеславович (35 років)

18. Чмихалов Вадим Олегович (10 років)

19. Сипко Єлизавета Олександрівна (12 років)

20. Федіна Ольга Володимирівна (1972 р.н.)

21. Іванчик Артемій Анатолійович (2008 р.н.)

22. Тесленко Ігор Юрійович (51 рік)

23. Тесленко Орися Ігорівна (8 років)

24. Ананьєва Ксенія Олександрівна (28.09.2006)

25. Бахаева Ірина Володимирівна (23.01.74)

26. Анфіса Кляйн, 30 років.

Фото: Анфіса Кляйн (kp.ru)

27. Дарина Сараєва, 12 років. В ТЦ прийшла з дівчиною брата Анфісою Кляйн.

Видання також опублікувало список громадян, які значаться зниклими безвісти (станом на 27.03.2018). Серед них одна з трьох дочок сім'ї Ліллєвялі. Всі три дівчинки були в кінотеатрі на момент пожежі.

Двом дочкам Олександра та Ольги Ліллєвялі – було по 11 років, молодшій – п'ять.

1. Мороз Поліна Сергіївна (1982 р.н.)

2. Мороз Марія Віталіївна (13 років)

3. Єрохіна Майя Олександрівна (11 років)

4. Ліллєвялі Валерія (5 років)

5. Трусова Вероніка Михайлівна (8 років)

6. Трусова Василина Михайлівна (5 років)

7. Аліна (16 років)

8. Нікулін В'ячеслав (10 років)

9. Мельникова Євгенія Геннадіївна

10. Сухозад Ніна Іванівна (1949)

11. Ковалевська Світлана (5 років)

12. Ковалевський Єгор (9 років)

13. Алімова Уляна Дмитрівна (6 років)

14. Алімова Яна (42 роки)

15. Каган Олександр Григорович (11 років)

16. Каган Григорій Олександрович (42 роки)

17. Зипунова Вікторія Костянтинівна (23.10.2006)

18. Бахаїв В'ячеслав Володимирович (01.04.74)

19. Бахаева Ганна В'ячеславівна (8 років)

20. Сабадаш Альона Ігорівна (1995 рік)

21.Востріков Роман Ігорович (2 роки)

22. Востріков Артем Ігорович (5 років)

23. Вострікова Ганна Ігорівна (7 років)

24. Вострікова Олена Сергіївна

25. Галанін Михайло Дмитрович (2008)

26. Галанін Дмитро Саркісович (1975)

27. Сараєва Дар'я Петрівна (6 клас)

28. Кляйн Анфіса Вікторівна (30 років)

29. Сидоров Денис Петрович (39 років)

30. Сидоров Єгор (15 років)

31. Сидорова Аріна (22.09.2008)

32. Смірнова Анастасія Олександрівна (11 років)

33. Курчевская Тетяна Олександрівна (11 років)

34. Почанкіна Вікторія (11 років)

35. Понушкова Вероніка (11 років)

36. Чернікова Вілена (11 років)

37. Курчевич Таня (4 роки)

38. Вдовіна Олена Валеріївна (1973)

В результаті трагедії загинули батько, мама і сестра 11-річного Сергія. Батько встиг виштовхнути сина в вікно, хлопчик перебуває в лікарні.

Скріншот (t.me/breakingmash)

Скріншот (t.me/breakingmash)

Скріншот (t.me/breakingmash)

Нагадаємо, родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово.

Раніше охоронець, відключила сигналізацію, назвав винних у трагедії.