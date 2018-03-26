"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово

В результате трагедии погибло 64 человека

В российском городе Кемерово в воскресенье, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже здания – рядом с кинотеатром, где в тот момент было много детей. В результате трагедии, по последним данным, погибло 64 человека. Родственники погибших рассказали изданию "Медуза" о произошедшем.

Родственники людей, которые оказались внутри горящего ТЦ "Зимняя вишня", примерно через час после того, как здание загорелось, начали собираться в спортзале ближайшей к пожару школы. К шести вечера зал был полностью заполнен людьми. Они ждали от сотрудников МЧС хоть какой-то информации.

Среди тех, кто ждал в спортзале школы, были Александр и Ольга Лиллевяли. В ТЦ сгорели заживо трое их дочерей – двум было по 11 лет, младшей – пять.

Александр рассказал, что в воскресенье, 25 марта, он привел дочерей в кинотеатр на четвертом этаже торгового центра, купил им билет на мультфильм "Шерлок Гномс" и по стакану попкорна, а затем проводил в зрительный зал. Сам Александр пошел ждать детей на первый этаж.

Сеанс начался в 14:40. Спустя полтора часа одна из дочерей позвонила Александру и сказала, что в зале появился дым и что они с сестрами не могут выбраться из зала, потому что дверь заперта. Отец девочек бросился на помощь. К этому времени в здании уже было очень много дыма.

"Я бежал по лестнице, кто-то сунул мне в руку мокрую тряпку, я закрыл ею нос. Когда добежал до четвертого этажа, разбил окно, чтобы тяга была наверх, а потом упал. Стал ползти, понял, что у меня не осталось сил, я так надышался угарным газом, что вот-вот упаду в обморок. Дочка постоянно звонила и звонила мне. Я только кричал ей в трубку, чтобы она старалась выбраться из зала, но ничего не мог сделать – впереди был уже огонь", - рассказал отец погибших детей.

Не сумев пробраться к детям, он сбежал по лестнице вниз, чтобы привести сотрудников МЧС. На улице он встретил первую бригаду спасателей, которые собирались тушить пожар сверху.

"Я им сказал, что на четвертом этаже дети заперты в задымленном зале, их нужно выводить, они еще живые. МЧСники согласились, но целых три минуты, три минуты надевали маски! И только потом зашли в здание. Я им показал лестницу, по которой быстрее всего можно прибежать в кинотеатр, и они сначала пошли за мной, а потом какой-то мужик сказал им, что на центральной лестнице огонь – и они, проклятые, побежали за ним. Я им говорю: "Дайте мне эту маску-самоспасатель, я сам их вытащу". А они мне: "Не положено. Все должно быть по распорядку". Мои девочки остались гореть из-за чертового порядка", – сказал Александр Лиллевяли.

Ольга Лиллевяли приехала к "Зимней вишне" после того, как муж сообщил ей о гибели детей.

"Пока пожар шел, мы шесть часов стояли на улице, вообще никто к нам ни разу не вышел! Торговый центр был оцеплен полицией с половины шестого. Полицейские вели себя крайне агрессивно. Мы бегали через улицу, то взад, то вперед, пока эта "Вишня" горела, нас не подпускали, ничего не объясняли. Над зданием валили клубы дыма, наши дети горели, а мы просто наблюдали", - рассказала Ольга.

Отмечается, что "Зимняя вишня" не была самым популярным торговым центром в Кемерово, но там, по словам местных жителей, были хорошие боулинг, бассейн, каток, кинотеатр и кафе, и потому учителя часто приводили туда школьников.

Дочь Алена Зипуновой – пятиклассница Вика пришла в "Зимнюю вишню" вместе с классом, чтобы отдохнуть с другими детьми по случаю начала весенних каникул.

Сначала они были в боулинге, потом катались на коньках, а потом пошли в кинотеатр – смотреть тот же мультфильм, что дети Лиллевяли, но в другом зале.

Их сеанс начался буквально за 15 минут до начала пожара. Все одноклассники вместе с учительницей не смогли выбраться из зала и погибли.

"Несколько их одноклассников не захотели ехать, а наши поехали. Значит, Бог тех отстранил от смерти, а наших детей – нет", – сказала бабушка одноклассницы Вики, сидящая рядом с Аленой Зипуновой.

Один из сидящих в спортзале школы мужчин сообщил собравшимся вокруг него женщинам, что "слышал, что женщина в лифте с двумя детьми сгорела".

"Они так орали, звали на помощь, но спасатели даже не смогли подойти к лифту", - сказал мужчина.

"Это, наверное, мои", - ответила девушка...

В это время у одной из женщин зазвонил телефон. Ей сообщили, что ее ребенка нашли мертвым под завалами.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64.