"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово

В результаті трагедії загинуло 64 людини

У російському місті Кемерово в неділю, 25 березня, у торговому центрі "Зимова вишня" сталася пожежа. Пожежа почалася на четвертому поверсі будівлі – поруч з кінотеатром, де в той момент було багато дітей. В результаті трагедії, за останніми даними, загинуло 64 людини. Родичі загиблих розповіли виданню "Медуза" про пожежу.

Родичі людей, які опинилися всередині палаючого ТЦ "Зимова вишня", приблизно через годину після того, як будинок спалахнув, почали збиратися в спортзалі найближчої до пожежі школи. До шести вечора зал був повністю заповнений людьми. Вони чекали від співробітників МНС хоч якоїсь інформації.

Серед тих, хто чекав у спортзалі школи, були Олександр і Ольга Ліллєвялі. В ТЦ згоріли троє їхніх дочок – двом було по 11 років, молодшій – п'ять.

Олександр розповів, що у неділю, 25 березня, він повів дочок в кінотеатр на четвертому поверсі торгового центру, купив їм квиток на мультфільм "Шерлок Гномс" і по упаковці попкорну, а потім проводив у глядацький зал. Сам Олександр пішов чекати дітей на перший поверх.

Сеанс почався о 14:40. Через півтори години одна з дочок подзвонила Олександру і сказала, що в залі з'явився дим і що вони з сестрами не можуть вибратися із залу, тому що двері замкнені. Батько дівчаток кинувся на допомогу. До цього часу в будівлі вже було дуже багато диму.

"Я біг по сходах, хтось сунув мені в руку мокру ганчірку, я закрив нею ніс. Коли добіг до четвертого поверху, розбив вікно, щоб тяга була наверх, а потім впав. Став повзти, зрозумів, що у мене не залишилося сил, я так надихався чадним газом, що ось-ось втрачу свідомість. Донька постійно дзвонила й дзвонила мені. Я тільки кричав їй у слухавку, щоб вона намагалася вибратися із залу, але нічого не міг зробити – попереду був вже вогонь", - розповів батько загиблих дітей.

Не зумівши пробитися до дітей, він збіг по сходах вниз, щоб привести співробітників МНС. На вулиці він зустрів першу бригаду рятувальників, які збиралися гасити пожежу зверху.

"Я їм сказав, що на четвертому поверсі діти замкнені в задимленому залі, їх треба виводити, вони ще живі. МНСники погодилися, але цілих три хвилини, три хвилини одягали маски! І тільки потім зайшли в будівлю. Я їм показав сходи, по якій найшвидше можна прибігти в кінотеатр, і вони спочатку пішли за мною, а потім якийсь мужик сказав їм, що на центральних сходах вогонь – і вони, кляті, побігли за ним. Я їм кажу: "Дайте мені цю маску-саморятівник, я сам їх витягну". А вони мені: "Не годиться. Все має бути по розпорядку". Мої дівчатка залишилися горіти через чортовий розпорядок", – сказав Олександр Ліллєвялі.

Ольга Ліллєвялі приїхала до "Зимової вишні" після того, як чоловік повідомив їй про загибель дітей.

"Поки пожежа йшла, ми шість годин стояли на вулиці, взагалі ніхто до нас жодного разу не вийшов! Торговий центр був оточений поліцією з половини шостого. Поліцейські поводилися вкрай агресивно. Ми бігали через вулицю, то взад, то вперед, поки ця "Вишня" горіла, нас не підпускали, нічого не пояснювали. Над будівлею валили клуби диму, наші діти горіли, а ми просто спостерігали", - розповіла Ольга.

Зазначається, що "Зимова вишня" не була найбільш популярним торгівельним центром в Кемерово, але там, за словами місцевих жителів, були хороші боулінг, басейн, каток, кінотеатр і кафе, і тому вчителі часто приводили туди школярів.

Дочка Олена Зипунової – п'ятикласниця Віка прийшла в "Зимову вишню" разом з класом, щоб відпочити з іншими дітьми з нагоди початку весняних канікул.

Спочатку вони були в боулінгу, потім каталися на ковзанах, а потім пішли в кінотеатр дивитися той же мультфільм, що діти Ліллєвялі, але в іншому залі.

Їх сеанс почався буквально за 15 хвилин до початку пожежі. Всі однокласники разом з вчителькою не змогли вибратися із залу і загинули.

"Кілька їхніх однокласників не захотіли їхати, а наші поїхали. Значить, Бог тих відсторонив від смерті, а наших дітей – ні", – сказала бабуся однокласниці Віки, яка сиділа поруч з Оленою Зипуновою.

Один з присутніх у спортзалі школи чоловіків повідомив, жінкам, які зібралися навколо нього, що "чув, що жінка в ліфті з двома дітьми згоріла".

"Вони так кричали, кликали на допомогу, але рятувальники, навіть, не змогли підійти до ліфту", - сказав чоловік.

"Це, напевно, мої", - відповіла дівчина...

В цей час в однієї з жінок задзвонив телефон. Їй повідомили, що її дитину знайшли мертвою під завалами.

Раніше повідомлялося, що число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64.