Пожар в Нотр-Дам де Пари: астролог указал на важный нюанс

Пожар в Нотр-Дам де Пари (Коллаж РБК-Украина)

Пожар в Соборе Парижской Богоматери прокомментировал известный астролог

Пожар в Нотр-Дам де Пари - плохой признак для Франции и президента страны Эммануэля Макрона. При этом причиной возгорания Собора Парижской Богоматери является соединение Марса со звездой Альдебаран. Об этом заявил известный астролог Влад Росс на своей странице в Facebook.

"Соединение Марса (планеты огня) с дьявольской звездой Альдебаран, которая является наряду с Антаресом осью катастроф, привело к пожару в Соборе Парижской Богоматери, который сам по себе зажегся и горел!" - написал астролог.

Напомним, что о пожаре в Соборе Парижской Богоматери неудачно пошутил известный журналист Тарас Березовец. Он связал возгорание собора с визитом Владимира Зеленского во Францию. Но пользователи сети не оценили такую шутку.

Пожар в Нотр-Дам де Пари (Фото: DominguezArjona/Twitter)

Кстати, похожую шутку написал и Влад Росс на своей стене в соцсети. Он отметил, что с собора упал шпиль, потому что, наверное, Порошенко навел порчу на Париж, побывав в нем. Но в сети также были возмущены подобными шутками.

Ранее сообщалось, что последствия масштабного пожара в Нотр-Дам показали с высоты птичьего полета.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. При этом он подчеркнул, что удалось избежать худшего сценария развития событий. Пожарные спасли фасад собора и его башни.

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