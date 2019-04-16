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Мы не какой-то там собор: киевский ресторан оскандалился из-за Нотр-Дама

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 14:35
Мы не какой-то там собор: киевский ресторан оскандалился из-за Нотр-Дама
Пожар в Нотр-Дам де Пари - ресторан Tarantino Grill&Wine попал в скандал (коллаж РБК-Украина)

Пожар в Нотр-Дам де Пари стал национальной и мировой трагедией, а также объектом для шуток и спекуляций

Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который случился в понедельник, 15 апреля, вызвал волну скандалов из-за неуместных шуток о происшествии национального и мирового масштаба. В этот раз оскандалился киевский ресторан Tarantino Grill&Wine. В Facebook появилась публикация от имени ресторана с неуместной шуткой.

В публикации было написано, что "ресторан - не какой-то там собор, поэтому у них курят в строго отведенных для этого местах". Позже пост был удален, однако его успела заскринить и распространить пользователь Olga Kari.

Мы не какой-то там собор: киевский ресторан оскандалился из-за Нотр-Дама

Пожар в Нотр-Дам де Пари - ресторан Tarantino Grill&Wine попал в скандал (скрин: facebook.com/kariolga)

Отметим, что пожар в Соборе Парижской Богоматери стал объектом для шуток со стороны Тараса Березовца. Так, известный журналист связал возгорание собора с визитом Владимира Зеленского во Францию.

Пользователи сети тут же набросились на администрацию ресторана с гневными комментариями.

  • "Ну вот как? Как вообще такие люди существуют? Кто их берет на работу? Как это вообще возможно?"
  • "Ну, хайп. Я жду шутки, что это кара Божья за приезд Зе";
  • "SMM-щика надо уволить. Позорище";
  • "Ну почему у нас столько моральных уродов?"
  • "Черный скандальный PR отлично работает. И они об этом знают. Посещаемость вырастет";
  • "Со страницы уже потерли, но скрины не горят".

Ранее мы публиковали фото последствий пожара в Нотр-Дам де Пари, сделанные с высоты птичьего полета, а также фото и видео ужасающей трагедии, уничтожившей мировую историческую ценность.

А также делали фотоподборку потрясающих снимков легендарного собора до пожара, уничтожившего памятник архитектуры.

Опубликованы фото последствий пожара в Нотр-Дам де Пари Пожар в Нотр-Даме потушен
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