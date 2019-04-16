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Ми не якийсь там собор: київський ресторан оскандалився через Нотр-Дам

STYLERЖиття    16.04.2019 - 14:35
Ми не якийсь там собор: київський ресторан оскандалився через Нотр-Дам
Пожежа в Нотр-Дам де Парі - ресторан Tarantino Grill&Wine потрапив у скандал (колаж РБК-Україна)

Пожежа в Нотр-Дам де Парі стала національною і світовою трагедією, а також об'єктом для жартів і спекуляцій

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері, яка сталася в понеділок, 15 квітня, викликала хвилю скандалів через недоречні жарти про подію національного та світового масштабу. В цей раз оскандалився київський ресторан Tarantino Grill&Wine. У Facebook з'явилася публікація від імені ресторану з недоречним жартом.

У публікації було написано, що "ресторан - не якийсь там собор, тому у них курять в строго відведених для цього місцях". Пізніше пост був видалений, однак його встигла заскрінити і поширити користувач Olga Kari.

Ми не якийсь там собор: київський ресторан оскандалився через Нотр-Дам

Пожежа в Нотр-Дам де Парі - ресторан Tarantino Grill&Wine потрапив у скандал (скрін: facebook.com/kariolga)

Зазначимо, що пожежа в Соборі Паризької Богоматері стала об'єктом для жартів з боку Тараса Березовця. Так, відомий журналіст пов'язав загоряння собору з візитом Володимира Зеленського у Францію.

Користувачі мережі відразу ж накинулися на адміністрацію ресторану з гнівними коментарями.

  • "Ну от як? Як взагалі такі люди існують? Хто їх бере на роботу? Як це взагалі можливо?"
  • "Ну, хайп. Я чекаю жарту, що це кара Божа за приїзд Зе";
  • "SMM-щика треба звільнити. Позорисько";
  • "Ну чому у нас стільки моральних виродків?"
  • "Чорний скандальний PR відмінно працює. І вони про це знають. Відвідуваність зросте";
  • "Зі сторінки вже потерли, але скріни не горять".

Раніше ми публікували фото наслідків пожежі в Нотр-Дам де Парі, зроблені з висоти пташиного польоту, а також фото і відео жахливої трагедії, яка знищила світову історичну цінність.

А також робили фотопідбірку приголомшливих знімків легендарного собору до пожежі, що знищила пам'ятник архітектури.

Опубліковані фото наслідків пожежі в Нотр Дам де Парі Пожежу в Нотр-Дамі загасили
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