Невдало пожартував: ведучий розгнівав мережу постом про пожежу в Нотр-Дамі

Пожежа в Нотр-Дам де Парі стала національною і світовою трагедією
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері стала об'єктом для жартів з боку Тараса Березовця. Так, відомий журналіст пов'язав загоряння собору з візитом Володимира Зеленського до Франції. Про це він висловився на своїй Facebook-сторінці, що викликало бурхливу реакцію мережі.
Політтехнолог і журналіст написав, що французам пощастило, що після візиту Зеленського до Макрона згорів усього лише Нотр-Дам де Парі, а міг би згоріти і Єлисейський палац.
Пожежа в Соборі Богоматері в Парижі - Березовець оскандалився заявою (скрін: facebook.com/taras.berezovets)
Користувачі мережі вибухнули гнівними коментарями на адресу телеведучого, звинувативши його в тому, що він переходить всякі рамки. І жарти над національною і загальносвітовою трагедією від втрати 850-річного пам'ятника архітектури зовсім недоречні.
А посол Франції в Україні Ізабель Дюмон відреагувала на невдалий жарт політтехнолога і ведучого телеканалу "Прямий", написавши "Як вам не соромно?! Ганьба!"
Как вам не стыдно !? Позор. @PavloKlimkin @MFA_Ukraine https://t.co/E6mYrATAnW— Isabelle Dumont (@isabelledumont) April 15, 2019
Пожежа в Соборі Богоматері в Парижі - Березовець оскандалився заявою (пост: twitter.com/isabelledumont)
Пізніше Тарас Березовець спробував виправдатися за свій невдалий жарт, пославшись на три головні принципи Французької революції - "свободу, рівність і братерство", а також на видання Charlie Hebdo, яке кілька років тому стало мішенню терористичної атаки через свої неоднозначні публікації.
"Я не мав наміру образити нічиї почуття і приношу свої вибачення всім, кого образив мій невдалий жарт. Собор в моєму пості був всього лише невдалою метафорою і тому я видаляю свій неоднозначний жарт з минулого поста", - написав Березовець.
Раніше ми публікували фото наслідків пожежі в Нотр-Дам де Парі, зроблені з висоти пташиного польоту, а також фото і відео жахливої трагедії, яка знищила світову історичну цінність.