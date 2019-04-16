Пожежа в Нотр-Дам де Парі: астролог вказав на важливий нюанс

Пожежа в Нотр-Дам де Парі (Колаж РБК-Україна)

Пожежу в Соборі Паризької Богоматері прокоментував відомий астролог

Пожежа в Нотр-Дам де Парі - погана ознака для Франції і президента країни Еммануеля Макрона. При цьому причиною загоряння Собору Паризької Богоматері є з'єднання Марса із зіркою Альдебаран. Про це заявив відомий астролог Влад Росс на своїй сторінці в Facebook.

"З'єднання Марса (планети вогню) з диявольською зіркою Альдебаран, яка є поряд з Антаресом віссю катастроф, призвело до пожежі в Соборі Паризької Богоматері, який сам по собі запалився і горів!" - написав астролог.

Нагадаємо, що про пожежу в Соборі Паризької Богоматері невдало пожартував відомий журналіст Тарас Березовець. Він пов'язав загоряння собору з візитом Володимира Зеленського у Францію. Але користувачі мережі не оцінили такий жарт.

Пожар в Нотр-Дам де Пари (Фото: DominguezArjona/Twitter)

До речі, схожий жарт написав і Влад Росс на своїй стіні в соцмережі. Він зазначив, що з собору впав шпиль, тому що, напевно, Порошенко навів порчу на Париж, побувавши в ньому. Але в мережі також були обурені подібними жартами.

Раніше повідомлялося, що наслідки масштабної пожежі в Нотр-Дам показали з висоти пташиного польоту.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Собор Паризької Богоматері буде відновлений. При цьому він підкреслив, що вдалося уникнути гіршого сценарію розвитку подій. Пожежники врятували фасад собору і його вежі.

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