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Позитивный прогноз: синоптик сообщила, когда в Киеве потеплеет

STYLERLIFE        20.03.2018 - 22:00
Фото: Весна (pixabay.com/ru/users/MabelAmber)
Фото: Весна (pixabay.com/ru/users/MabelAmber)

Украинцам осталось ждать совсем недолго

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила киевлянам, когда ждать потепления. По ее словам, повышение температуры воздуха произойдет уже 26 марта. В столице 29-30 марта ожидается до +10 градусов тепла. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Чтобы не впасть в отчаяние от этого снего-мороза на День весеннего равноденствия, то есть, дня начала астрономической весны, для лучшего настроения можно поизучать эту прогностическую диаграмку для Киева. Потепление начнется с 26 марта, а 29-30 марта в Киеве предположительно до +10 градусов!" - сообщила Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее Диденко написала, что в среду, 21 марта, в Украине ожидается снег и минусовая температура, но со следующей недели в стране - потепление. 

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Теги: погода
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