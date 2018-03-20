Позитивный прогноз: синоптик сообщила, когда в Киеве потеплеет

Украинцам осталось ждать совсем недолго

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила киевлянам, когда ждать потепления. По ее словам, повышение температуры воздуха произойдет уже 26 марта. В столице 29-30 марта ожидается до +10 градусов тепла. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Чтобы не впасть в отчаяние от этого снего-мороза на День весеннего равноденствия, то есть, дня начала астрономической весны, для лучшего настроения можно поизучать эту прогностическую диаграмку для Киева. Потепление начнется с 26 марта, а 29-30 марта в Киеве предположительно до +10 градусов!" - сообщила Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее Диденко написала, что в среду, 21 марта, в Украине ожидается снег и минусовая температура, но со следующей недели в стране - потепление.

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