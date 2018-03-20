"Сквозь колючие заросли мороза": синоптик дала прогноз на 21 марта

Стало известно, когда в Украине ожидается потепление

В среду, 21 марта, в Украине ожидается снег и минусовая температура, но со следующей недели в стране - потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Завтра сегодняшний циклон постепенно будет отходить на северо-восток", - отметила она.

"21-го марта снег еще будет подсыпать, особенно ночью, однако уже днем на Юге будут прояснения. А на Западе - лишь местами небольшой снег. То есть, завтра циклон ослабнет. А выпихивать его с нашей территории будет вот та мощная полоса высокого атмосферного давления, антициклон, которая вытянулась аж с Атлантики через центр Европы в Украину", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"И благодаря именно этой мощной антициклонной области осадков у нас будет все меньше, а тепло окольными путями и окольными тропами будет понемногу продираться сквозь колючие заросли мороза и уже с 26-го марта выйдет на нормальную дорогу. То есть, с ближайшего понедельника везде начнется потепление", - предупредила она.

21 марта ночью ожидается -3-10 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях -7-12 градусов. Завтра днем 0-5 градусов мороза, на юге от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму 4-10 градусов тепла.

В Киеве в среду еще ожидается снег: ночью умеренный, днем небольшой. Ночью до -5-7 градусов, днем -1-3 градуса.

"Итак, холодными тропами еще ходим, но навигатор четко указывает на теплую дорогу", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

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