Екологи розказали, як врятувати лелек від морозів та снігопаду

Зоозахисники закликають громадян підгодовувати пернатих, які повернулися з вирію в люті морози

Екологи розказали, як потрібно рятувати лелек під час снігопаду. Про це передає ZAXID.NET.

Повідомляється, що унаслідок потужних снігопадів і зниження температури деякі види перелітних птахів опинилися під загрозою. Весняне похолодання є дуже небезпечним для пернатих, які не очікували такої погоди.

Лісники закликають підгодовувати водоплавних перелітних птахів і лелек, які нещодавно повернулися з вирію.

Небайдужих громадян закликають повідомляти органи місцевого самоврядування про появу птахів і підгодовувати лелек. Великі зграї чисельністю більше сотні птахів уже помітили серед засніжених полів поблизу Калуша, Галича і Городенки Івано-Франківської області. Місцеві жителі розпочали збирати корм для птахів.

Директор Львівського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович підтвердив, що ініціатива з підгодівлі лелек справді доречна, адже впродовж наступних трьох діб в Україні утримається холодна погода зі снігом. У цей період важливо правильно годувати птахів, намагаючись не відлякати їх і не спровокувати агресивної реакції.

"Не варто наближатися до птахів ближче, як на десять метрів. Потрібно розчистити ділянку землі і застелити її соломою. Згори насипати корм - відходи риби чи м'яса, однак не використовувати свинину і сало. Лелеки споживають тваринну їжу, проте птахів можна годувати і сумішшю вареної картоплі з необсмаженим насінням соняшника", - пояснив Ігор Антахович.

За його словами, годувати птахів потрібно двічі на день - на світанку і перед настанням сутінків.

Нагадаємо, що синоптик попередила про ускладнення погодних умов.