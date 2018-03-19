Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)

В мережі розповіли, як врятувати птахів

В засніжену Україну раніше часу повернулися лелеки, які тепер потребують допомоги. Про це розповів блогер Mox Perkalaba на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Птахи знаходяться у місті Калуш Івано-Франківської області.

"Біля Калуша зараз. Спасіть, хто може. Лелеки і Бог, чи хто там у вас, вам це запам'ятають", - написав він.

Фото: Лелеки (facebook.com/mox.perkalaba)

Скріншот поста (facebook.com/mox.perkalaba)

Українців просять підгодовувати лелек, оскільки ослаблені далеким перельотом птахи через скуті кригою ставки та річки не мають доступу до їжі. Більше того, через сильний мороз існує загроза загибелі.

Фото: Лелеки (facebook.com/kulbabaua)





Скріншот поста (facebook.com/kulbabaua)

"Ніч можуть не пересидіти", - відзначили в коментарях.

"Рятуйте лелек! Кому не байдужа доля цих птахів, прохання допомоги. Особливо ті, які проживають в селах та ближче до поля. Щоб допомогти їм, потрібно розчистити невелику ділянку від снігу, насипати соломи, сіна. Їдять варену картоплю, різні каші. Потрібно все це робити так, щоб їх не злякати, бо перелетять в інше місце" – порадили в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/mox.perkalaba)

До речі, синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні.