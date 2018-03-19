Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)

В сети рассказали, как спасти птиц

В заснеженную Украину раньше времени вернулись аисты, которые теперь нуждаются в помощи. Об этом рассказал блогер Mox Perkalaba на своей странице в соцсети Facebook.

Птицы находятся в городе Калуш Ивано-Франковской области.

"Возле Калуша сейчас. Спасите, кто может. Аисты и Бог, или кто там у вас, вам это запомнят", - написал он.

Фото: Аисты (facebook.com/mox.perkalaba)

Скриншот поста (facebook.com/mox.perkalaba)

Украинцев просят подкармливать аистов, поскольку ослабленные далеким перелетом птицы из-за скованных льдом прудов и рек не имеют доступа к пище. Более того, из-за сильного мороза существует угроза гибели.

Фото: Аисты (facebook.com/kulbabaua)

Скриншот поста (facebook.com/kulbabaua)

"Ночь могут не пересидеть", - отметили в комментариях.

"Спасите аистов! Кому не безразлична судьба этих птиц, просьба о помощи. Особенно те, кто проживает в селах и ближе к полю. Чтобы помочь им, нужно расчистить небольшой участок от снега, насыпать соломы, сена. Едят вареный картофель, различные каши. Нужно все это делать так, чтобы их не спугнуть, потому что перелетят в другое место", – посоветовали в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/mox.perkalaba)

Кстати, синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине.