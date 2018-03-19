Экологи рассказали, как спасти аистов от морозов и снегопада

Зоозащитники призывают граждан подкармливать пернатых, которые вернулись из теплых краев в лютые морозы

Экологи рассказали, как нужно спасать аистов во время снегопада. Об этом передает ZAXID.NET.

Сообщается, что в результате мощных снегопадов и снижении температуры некоторые виды перелетных птиц оказались под угрозой. Весеннее похолодание является очень опасным для пернатых, которые не ожидали такой погоды.

Лесники призывают подкармливать водоплавающих перелетных птиц и аистов, которые недавно вернулись из теплых краев.

Неравнодушных граждан призывают сообщать в органы местного самоуправления о появлении птиц и подкармливать аистов. Большие стаи численностью больше сотни птиц уже заметили среди заснеженных полей вблизи Калуша, Галича и Городенки Ивано-Франковской области. Местные жители начали собирать корм для птиц.

Директор Львовского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович подтвердил, что инициатива по подкормке аистов действительно уместна, ведь в течение следующих трех суток в Украине сохранится холодная погода со снегом. В этот период важно правильно кормить птиц, стараясь не отпугнуть их и не спровоцировать агрессивной реакции.

"Не стоит приближаться к птицам ближе, чем на десять метров. Нужно расчистить участок земли и застелить его соломой. Сверху насыпать корм - отходы рыбы или мяса, однако не использовать свинину и сало. Аисты потребляют животную пищу, однако птиц можно кормить и смесью вареной картошки с необсмаженим семенами подсолнечника", - пояснил Игорь Антахович.

По его словам, кормить птиц нужно дважды в день - на рассвете и перед наступлением сумерек.

Напомним, что синоптик предупредила об осложнении погодных условий.