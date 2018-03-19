"Ще та зима буде": синоптик попередила про ускладнення погодних умов

З'явився прогноз на 20 березня

У вівторок, 20 березня, в Україні очікуються снігопади та хуртовини. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Українці, сьогодні (19 березня – ред.) трохи перепочинемо. Учорашній циклон відсунеться протягом дня за наші кордони, трохи десь посипатиме, але несуттєво", - відзначила вона.

"Проте завтра (20 березня – ред.) черговий південний циклон готується стрибнути в Україну. Ось він на реальному свіжому фото з супутника зараз клубочиться над Балканами", - попередила експерт.

20-го березня у більшості областей України, починаючи з південного заходу, знову очікуються снігопади та хуртовини. На півдні температура буде вищою, але йтиме мокрий сніг з дощем, плюс – налипання мокрого снігу.

Фото: Циклон (facebook.com/tala.didenko)

"Одеса та Одеська область - у вас завтра складна погода... Температура повітря, як малокультурний гість, - сидить і сидить, живе і живе, не розуміє меж гостинності, і ніяк не зрозуміє, що йому пора", - написала Діденко.

Найближчої ночі, з 19 на 20 березня, знову морози, -8-14 градусів, на Півночі до -14-17 градусів, на Півдні -1-6 градусів.

Вдень 20 березня очікується -2-7, на Півдні 0+4 градуси, в Криму +5+12 градусів. На дорогах ожеледиця.

У Києві у вівторок йтиме сніг, посилюватиметься північно-східний вітер, вночі до -12 градусів, вдень до -5 градусів.

"Тобто, ще та зима завтра буде", - написала синоптик.

Фото: Циклон (facebook.com/tala.didenko)

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, українців просять врятувати від смерті лелек.