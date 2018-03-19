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"Еще та зима будет": синоптик предупредила об осложнении погодных условий

STYLERLIFE        19.03.2018 - 13:11
Фото: Погода (pixabay.com/Mareefe)
Фото: Погода (pixabay.com/Mareefe)

Появился прогноз на 20 марта

Во вторник, 20 марта, в Украине ожидаются снегопады и метели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Украинцы, сегодня (19 марта – ред.) немного передохнем. Вчерашний циклон отодвинется в течение дня за наши границы, немного местами посыпет, но несущественно", - отметила она.

"Однако завтра (20 марта – ред.) очередной южный циклон готовится прыгнуть в Украину. Вот он на реальном свежем фото со спутника сейчас клубится над Балканами", - предупредила эксперт.

20-го марта в большинстве областей Украины, начиная с северо-запада, вновь ожидаются снегопады и метели. На юге температура будет выше, но будет идти мокрый снег с дождем, плюс – налипание мокрого снега.

Фото: Циклон (facebook.com/tala.didenko)

"Одесса и Одесская область - у вас завтра сложная погода... Температура воздуха, как малокультурний гость, - сидит и сидит, живет и живет, не понимает границ гостеприимства, и никак не поймет, что ему пора", - написала Диденко.

Ближайшей ночью, с 19 на 20 марта, снова морозы, -8-14 градусов, на Севере до -14-17 градусов, на Юге -1-6 градусов.

Днем 20 марта ожидается -2-7, на Юге 0+4 градуса, в Крыму +5+12 градусов. На дорогах гололедица.

В Киеве во вторник будет идти снег, усилится северо-восточный ветер, ночью до -12 градусов, днем до -5 градусов.

"То есть, еще та зима завтра будет", - написала синоптик.

Фото: Циклон (facebook.com/tala.didenko)

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, украинцев просят спасти от смерти аистов.

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