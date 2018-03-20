"Крізь колючі хащі морозу": синоптик дала прогноз на 21 березня

Стало відомо, коли в Україні очікується потепління

У середу, 21 березня, в Україні очікується сніг та мінусова температура, але з наступного тижня в країні - потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Завтра сьогоднішній циклон поступово відходитиме на північний схід", - відзначила вона.

"21-го березня сніг ще підсипатиме, особливо вночі, проте вже вдень на Півдні будуть прояснення. А на Заході - лише місцями невеликий сніг. Тобто, завтра циклон ослабне. А випихати його з нашої території буде ось та потужна смуга високого атмосферного тиску, антициклон, яка витягнулася аж з Атлантики через центр Європи до України", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"І завдяки саме цій потужній антициклонічній області опадів у нас буде все менше, а тепло манівцями і обхідними стежками буде потроху продиратися крізь колючі хащі морозу і вже з 26-го березня вийде на нормальну дорогу. Тобто, з найближчого понеділка скрізь почнеться потепління", - попередила вона.

21 березня вночі очікується -3-10 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях -7-12 градусів. Завтра вдень 0-5 градусів морозу, на півдні від 2 морозу до 4 тепла, в Криму 4-10 градусів тепла.

У Києві у середу ще очікується сніг: вночі помірний, вдень невеликий. Вночі до -5-7 градусів, вдень -1-3 градуси.

"Отже, холодними стежками ще ходимо, але навігатор чітко вказує на теплу дорогу", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

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