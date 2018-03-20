Позитивний прогноз: синоптик повідомила, коли в Києві потеплішає

Українцям залишилося чекати зовсім небагато

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила киянам, коли чекати потепління. За її словами, підвищення температури повітря відбудеться вже 26 березня. У столиці 29-30 березня очікується до +10 градусів тепла. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Щоб не впасти у відчай від оцього сніго-морозу на День весняного рівнодення, тобто, день початку астрономічної весни, для кращого настрою можна повивчати цю прогностичну діаграмку для Києва. Потепління почнеться з 26-го березня, а 29-30 березня у Києві ймовірно до +10 градусів!" - повідомила Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше Діденко написала, що у середу, 21 березня, в Україні очікується сніг та мінусова температура, але з наступного тижня в країні - потепління.

Топ-5 найбільш руйнівних снігопадів (video.rbc.ua)