Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Позитивний прогноз: синоптик повідомила, коли в Києві потеплішає

STYLERLIFE        20.03.2018 - 22:00
Фото: Весна (pixabay.com/ru/users/MabelAmber)
Фото: Весна (pixabay.com/ru/users/MabelAmber)

Українцям залишилося чекати зовсім небагато

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила киянам, коли чекати потепління. За її словами, підвищення температури повітря відбудеться вже 26 березня. У столиці 29-30 березня очікується до +10 градусів тепла. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Щоб не впасти у відчай від оцього сніго-морозу на День весняного рівнодення, тобто, день початку астрономічної весни, для кращого настрою можна повивчати цю прогностичну діаграмку для Києва. Потепління почнеться з 26-го березня, а 29-30 березня у Києві ймовірно до +10 градусів!" - повідомила Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше Діденко написала, що у середу, 21 березня, в Україні очікується сніг та мінусова температура, але з наступного тижня в країні - потепління.

Топ-5 найбільш руйнівних снігопадів (video.rbc.ua)

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Сніг у квітні": синоптик дав невтішний прогноз про похолодання в Україні "Крізь колючі хащі морозу": синоптик дала прогноз на 21 березня
Теги: погода
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top