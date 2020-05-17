Правда исцеляет: Супрун рассказала, что нужно знать о ментальном здоровье

Уляна Супрун утверждает, что когда есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем - их нужно проговаривать. Поэтому первое, что нужно сделать на пути к исцелению, - признать существующую проблему.

"Несмотря на то, что все больше людей начинают интересоваться ментальным здоровьем, дискриминация и стигматизация людей с психическими расстройствами до сих пор существует в нашем обществе", - указано в сообщении.

Связано это с тем, что ранее людям велели умалчивать о том, что проблемы с психическим здоровьем существуют. Заставляли игнорировать признаки болезни и бороться с этим в одиночку.

"Если человек так или иначе не подходил к привычному укладу, он со временем знакомился с такими явлениями как дискриминация и стигма. Для того, чтобы избавиться от сомнительного достижения и преодолеть стигму, нужно называть вещи своими именами, употреблять правильную терминологию и не бояться озвучивать проблемы, с которыми сталкиваются люди с психическими расстройствами", - пишет Супрун.

Именно поэтому, по словам эксперта, важно делиться своим опытом. Не менее важно - слышать тех, кто рассказывает о своей жизни. "Каждая рассказанная вслух история помогает принять тот факт, что визиты к специалистам по ментальному здоровью - нормальная практика. Это такая же забота о здоровье, как поход к семейному врачу", - подытожила Супрун.

Напомним, что Супрун рассказал о том, как уберечься от опасных болезней.

Мы писали, что Уляна Супрун рассказала про клещей и дала советы, как защититься от насекомых, которые могут быть переносчиками опасных болезней.