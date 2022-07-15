Праздник 15 июля: что запрещено делать на Берегиню, приметы, у кого день ангела

15 июля православные христиане чтят память святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси, который жил в XV веке. Издавна в эту дату также почитали Богородицу, и праздник получил название Сырая Богородица или Берегиня. В церковном календаре сегодня отмечается Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Какие традиции и приметы связаны с датой 15 июля, и какие соблюдались правила и запреты в старину - читайте ниже в материале Styler.

Особенности и традиции этого дня Основная работа в этот праздничный день у селян была посвящена сбору различных сортов вишни.

До наших дней дошли отголоски традиций, связанных с "общением" с деревьями в эту дату - на землях Украины люди верили, что они могут принести удачу и избавить от проблем со здоровьем. Так, возле стволов деревьев оставляли угощения.

Особо целебным деревом считали вяз. Бытовало поверье, что человек, у которого в жизни началась череда неудач и "черная полоса", может 15 июля найти и обнять вяз, и тогда дерево отведет беду и придаст жизненные силы и энергию страдальцу.

Также в эту дату для защиты дома и его жильцов от злых сил в старину было принято сажать березу возле жилья.

Существовал древний обряд украшать деревья рушниками - делали это для того, чтобы задобрить мифических обитательниц рек и озер Берегинь, защитниц рода. Наши предки верили, что в этот день эти существа выходили из водоемов и любили посидеть на ветвях.

Существовала традиция в праздник 15 июля в домах обильно накрывать стол с различными яствами и приглашать священника, который освящал хлев и весь скот. Что нельзя делать в этот день Строго запрещалось в эту дату обрабатывать лен и коноплю, а также шить - говорили, что Богоматерь в этот день "ризу шила и положила ее".

Работа в поле 15 июля была под строгим запретом - суеверные считали, что у нарушителей весь труд пойдет насмарку.

Добавим, что работать дома по хозяйству в этот день тоже было нельзя.

Еще одной особенностью даты являлось правило, согласно которому женщинам, у которых умерли дети, нельзя было есть ягоды до этого праздника - верили, что в противном случае Богородица "том свете" их деткам ягодок не даст. У кого именины 15 июля В эту дату дни ангела отмечают Никон и Арсений - не забудьте поздравить людей и такими именами с праздником. Основные приметы 15 июля Если в эту ночь на небе много звезд, то день обещает быть ясным и погожим.

Если на Берегиню на деревьях заметны желтые листья, это сулило раннюю зиму.

Если на траве на кончиках листьев сегодня появилась роса - жди дожди.

Если 15 июля в муравейниках открыты ходы, то это предвещало сильный ветер, а вот если муравьев сегодня не видно - это к осадкам.