Свято 15 липня: що заборонено робити на Берегиню, прикмети, у кого день ангела
Фото: яке свято 15 липня (Getty Images)
15 липня православні християни вшановують пам'ять святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Русі, який жив у XV столітті. З давніх-давен в цю дату також шанували Богородицю, і свято отримало назву Сира Богородиця або Берегиня. У церковному календарі сьогодні відзначається Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.
Які традиції та прикмети пов'язані з датою 15 липня, та яких дотримувалися правил і заборон у старовину - читайте нижче в матеріалі Styler.
Особливості та традиції цього дня
- Основна робота в цей святковий день у селян була присвячена збору різних сортів вишні.
- До наших днів дійшли відгомони традицій, пов'язаних зі "спілкуванням" з деревами в цю дату - на землях України люди вірили, що вони можуть принести удачу і відвести проблеми зі здоров'ям. Так, біля стовбурів дерев залишали частування.
- Особливо цілющим деревом вважали в'яз. Існувало повір'я, що людина, у якої в житті почалася низка невдач і "чорна смуга", може 15 липня знайти й обійняти в'яз, і тоді дерево відведе біду і додасть життєві сили та енергію страждальцеві.
- Також в цю дату для захисту хати та її мешканців від злих сил за старих часів було заведено садити березу біля оселі.
- Існував древній обряд прикрашати дерева рушниками - робили це для того, щоб задобрити міфічних мешканок річок і озер Берегинь, захисниць роду. Наші пращури вірили, що в цей день ці істоти виходили з водойм і любили посидіти на гілках.
- Існувала традиція у свято 15 липня в оселях рясно накривати стіл з різними стравами і запрошувати священика, який освячував хлів і всю худобу.
Що не можна робити в цей день
- Строго заборонялося в цю дату обробляти льон і коноплю, а також шити - говорили, що Богоматір в цей день "ризу шила і поклала її".
- Робота в полі 15 липня була під суворою забороною - забобонні вважали, що у порушників вся праця піде нанівець.
- Додамо, що працювати вдома по господарству в цей день теж було не можна.
- Ще однією особливістю дати було правило, згідно з яким жінкам, у яких померли діти, не можна було їсти ягоди до цього свята - вірили, що в іншому випадку Богородиця "тому світі" їх діткам ягідок не дасть.
У кого іменини 15 липня
У цю дату дні ангела відзначають Никон і Арсеній - не забудьте привітати людей і такими іменами зі святом.
Основні прикмети 15 липня
- Якщо у цю ніч на небі багато зірок, то день обіцяє бути ясним і погожим.
- Якщо на Берегиню на деревах помітні жовте листя, це обіцяло ранню зиму.
- Якщо на траві на кінчиках листя сьогодні з'явилася роса - чекай на дощі.
- Якщо 15 липня в мурашниках відкриті ходи, то це віщувало сильний вітер, а ось якщо мурах сьогодні не видно - це до опадів.
Нагадаємо, раніше в ПЦУ розповіли, які в липні особи дати та свята в православному календарі.
А також перед цим ми писали, за що треба молитися кожен день цього місяця.