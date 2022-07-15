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Свято 15 липня: що заборонено робити на Берегиню, прикмети, у кого день ангела

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П'ятниця 15 липня 2022 06:02
Свято 15 липня: що заборонено робити на Берегиню, прикмети, у кого день ангела Фото: яке свято 15 липня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

15 липня православні християни вшановують пам'ять святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Русі, який жив у XV столітті. З давніх-давен в цю дату також шанували Богородицю, і свято отримало назву Сира Богородиця або Берегиня. У церковному календарі сьогодні відзначається Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

Які традиції та прикмети пов'язані з датою 15 липня, та яких дотримувалися правил і заборон у старовину - читайте нижче в матеріалі Styler.

Особливості та традиції цього дня

  • Основна робота в цей святковий день у селян була присвячена збору різних сортів вишні.
  • До наших днів дійшли відгомони традицій, пов'язаних зі "спілкуванням" з деревами в цю дату - на землях України люди вірили, що вони можуть принести удачу і відвести проблеми зі здоров'ям. Так, біля стовбурів дерев залишали частування.
  • Особливо цілющим деревом вважали в'яз. Існувало повір'я, що людина, у якої в житті почалася низка невдач і "чорна смуга", може 15 липня знайти й обійняти в'яз, і тоді дерево відведе біду і додасть життєві сили та енергію страждальцеві.
  • Також в цю дату для захисту хати та її мешканців від злих сил за старих часів було заведено садити березу біля оселі.
  • Існував древній обряд прикрашати дерева рушниками - робили це для того, щоб задобрити міфічних мешканок річок і озер Берегинь, захисниць роду. Наші пращури вірили, що в цей день ці істоти виходили з водойм і любили посидіти на гілках.
  • Існувала традиція у свято 15 липня в оселях рясно накривати стіл з різними стравами і запрошувати священика, який освячував хлів і всю худобу.

Що не можна робити в цей день

  • Строго заборонялося в цю дату обробляти льон і коноплю, а також шити - говорили, що Богоматір в цей день "ризу шила і поклала її".
  • Робота в полі 15 липня була під суворою забороною - забобонні вважали, що у порушників вся праця піде нанівець.
  • Додамо, що працювати вдома по господарству в цей день теж було не можна.
  • Ще однією особливістю дати було правило, згідно з яким жінкам, у яких померли діти, не можна було їсти ягоди до цього свята - вірили, що в іншому випадку Богородиця "тому світі" їх діткам ягідок не дасть.

У кого іменини 15 липня

У цю дату дні ангела відзначають Никон і Арсеній - не забудьте привітати людей і такими іменами зі святом.

Основні прикмети 15 липня

  • Якщо у цю ніч на небі багато зірок, то день обіцяє бути ясним і погожим.
  • Якщо на Берегиню на деревах помітні жовте листя, це обіцяло ранню зиму.
  • Якщо на траві на кінчиках листя сьогодні з'явилася роса - чекай на дощі.
  • Якщо 15 липня в мурашниках відкриті ходи, то це віщувало сильний вітер, а ось якщо мурах сьогодні не видно - це до опадів.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ розповіли, які в липні особи дати та свята в православному календарі.

А також перед цим ми писали, за що треба молитися кожен день цього місяця.

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