Праздник 23 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

Какой сегодня праздник. 23 августа украинцы отмечают день архидиакона Лаврентия, который происходил из города Оска и был учеником архидиакона Сикста. Со временем ему поручили надзор за имуществом Церкви и заботу о бедных.

Во время гонений Валерианом в 258 году многие священники и епископы были казнены, а христиане-сенаторы или члены знатных семейств лишались имущества и изгонялись из города.

После казни Сикста Лаврентий был брошен в темницу, где совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в христианство. Вскоре римский префект потребовал у него отдать государству сокровища Церкви.

Попросив три дня срока, архидиакон раздал почти все церковное имущество беднякам. На третий день он был подвергнут жестоким пыткам и, отказавшись поклониться языческим богам, заживо изжарен на железной решетке.

23 августа - приметы и традиции дня

Если в полдень на Лаврентия вода в озере или реке спокойная, то осень будет теплой и до зимы вьюг не будет;

Если же стоит сильная жара или идет дождь, осень будет мокрая и затяжная.

Ранее девушки с самого утра шли к роднику, чтобы умыться родниковой водой. Считалось, что это придаст им красоты и здоровья. Роса, выпавшая в этот день, считается целебной.

23 августа - запреты дня

Сегодня не рекомендуется заметать в доме, чтобы не навлечь беду;

В этот день не давайте деньги в долг.

Ранее мы писали о том, что можно и нельзя есть в день Успенского поста.