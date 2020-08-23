Свято 23 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня

Яке сьогодні свято. 23 серпня українці відзначають день архідиякона Лаврентія, який походив з міста Оска і був учнем архідиякона Сікста. Згодом йому доручили нагляд за майном Церкви та турботу про бідних.

Під час гонінь Валеріаном в 258 році багато священників та єпископів були страчені, а християн-сенаторів або членів знатних родин позбавли майна та виганяли з міста.

Після страти Сікста Лаврентій був кинутий до в'язниці, де здійснював чудеса, зціляв хворих та багатьох повернув у християнство. Незабаром римський префект попрохав у нього віддати державі скарби Церкви.

Попросивши три дні строку, архідиякон роздав майже все церковне майно біднякам. На третій день він був підданий жорстоким тортурам та, відмовившись поклонитися язичницьким богам, був живцем засмажений на залізній решітці.

23 серпня - прикмети і традиції дня

Якщо опівдні на Лаврентія вода в озері або річці спокійна, то осінь буде теплою і до хуртовин зими не буде;

Якщо ж стоїть сильна спека або йде дощ, то осінь буде мокра й тривала.

Раніше дівчата з самого ранку йшли до джерела, щоб вмитися джерельною водою. Вважалося, що це додасть їм краси і здоров'я. Роса, що випала в цей день вважається цілющою.

23 серпня - заборони дня

Сьогодні не рекомендується замітати в хаті, щоб не накликати біду;

У цей день не давайте гроші в борг.

Раніше ми писали про те, що можна і не можна їсти в день Успенського посту.