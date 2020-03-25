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Праздник 25 марта: что нельзя делать, главные приметы

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В православной церкви 25 марта отмечается день преподобного Феофана Исповедника

Какой сегодня праздник. 25 марта 2020 года все православные христиане почитают память Феофана Исповедника. Он был византийским летописцем, монахом, богословом. В народе говорили: "Феофан, проломи наст". Наши предки встречали весну в этот день и наблюдали за природными явлениями, чтобы понять, какой будет погода в ближайшее время.

Этот день символизировала лошадь. А все потому, что при пахоте и посеве лошадь считалась незаменимым помощником для крестьянина. Проводили 25 марта многочисленные обряды, которые защищают от болезней и сглаза.

На Феофана с лошадьми проводили обряды, защищающие животных от порчи, сглаза и болезней. Считалось, что если лошадь напоить водой, в которой лежала серебряная или золотая монетка, она весь год болеть не будет.

Подготовка к началу сельскохозяйственного года заключалась и в некоторых обрядах, которые со временем прочно закрепились в приметах.

Именинники этого дня – Григорий, Семен (Симеон).

Главные приметы этого дня:

  • Лед тонет, а не тает – к тяжелому, несчастному и голодному году.
  • Деревья инеем покрыты – будет дождливый июнь.
  • Установилась настоящая весенняя погода в этот день – лето будет ненастным.
  • Туман поднимается вверх – к дождю. Опускается вниз – к солнечной погоде.
  • Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек – можно взять его в качестве оберега, только не рушьте само гнездо.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя ругаться и злиться.

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