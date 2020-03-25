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Свято 25 березня: що не можна робити, головні прикмети

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У православній церкви 25 березня відзначається день преподобного Феофана Сповідника

Яке сьогодні свято. 25 березня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять Феофана Сповідника. Він був візантійським літописцем, ченцем, богословом. У народі говорили: "Теофан, проломи наст". Наші предки зустрічали весну в цей день і спостерігали за природними явищами, щоб зрозуміти, якою буде погода найближчим часом.

Цей день символізував кінь. А все тому, що при оранці та сівбі кінь вважався незамінним помічником для селянина. Проводили 25 березня численні обряди, які захищають від хвороб і пристріту.

На Феофана з кіньми проводили обряди, які захищають тварин від псування, пристріту і хвороб. Вважалося, що якщо коня напоїти водою, в якій лежала срібна або золота монетка, він весь рік хворіти не буде.

Підготовка до початку сільськогосподарського року полягала і в деяких обрядах, які з часом міцно закріпились в прикметах.

Іменинники цього дня – Григорій, Семен (Симеон).

Головні прикмети цього дня:

  • Лід тоне, а не тане – до важкого, нещасному і голодному році.
  • Дерева вкриті інеєм – буде дощовий червень.
  • Встановилася справжня весняна погода в цей день – літо буде непогожим.
  • Туман піднімається вгору – до дощу. Опускається вниз – до сонячної погоди.
  • Якщо у цей день знайти в ластівчиному гнізді дрібний камінчик – можна взяти його в якості оберега, тільки не руште саме гніздо.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна лаятися і злитися.

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