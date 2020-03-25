Свято 25 березня: що не можна робити, головні прикмети

У православній церкви 25 березня відзначається день преподобного Феофана Сповідника
Яке сьогодні свято. 25 березня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять Феофана Сповідника. Він був візантійським літописцем, ченцем, богословом. У народі говорили: "Теофан, проломи наст". Наші предки зустрічали весну в цей день і спостерігали за природними явищами, щоб зрозуміти, якою буде погода найближчим часом.
Цей день символізував кінь. А все тому, що при оранці та сівбі кінь вважався незамінним помічником для селянина. Проводили 25 березня численні обряди, які захищають від хвороб і пристріту.
На Феофана з кіньми проводили обряди, які захищають тварин від псування, пристріту і хвороб. Вважалося, що якщо коня напоїти водою, в якій лежала срібна або золота монетка, він весь рік хворіти не буде.
Підготовка до початку сільськогосподарського року полягала і в деяких обрядах, які з часом міцно закріпились в прикметах.
Іменинники цього дня – Григорій, Семен (Симеон).