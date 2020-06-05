Праздник 5 июня: что нельзя делать и главные приметы дня

Какой сегодня праздник. 5 июня 2020 года все православные христиане чтят память святого Леонтия. Он проповедовал веру во Христа взрослым и детям. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю.

По приметам на 5 июня примечали, каким будет урожай конопли и огурцов. В народном календаре дата получила названия Левон-огуречник, Левон-конопляник.

Именины 5 июня празднуют: Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.

Главные приметы этого дня:

Огурцы, которые высадили на день Леонтия - подойдут тоько для рассола.

Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.

Рябина цветет – примета того, что будет богатый урожай конопли.

Трава по утру очень сильный аромат издает - днем будет дождь.

Если человек родился в этот день - он будет богатым и состоятельным

Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у тех, кто родился в этот день.

Многие муравьев у муравейника – к хорошей погоде.

Духота при восходе солнца – к ненастью.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя мыть голову - будут неприятности на работе.

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