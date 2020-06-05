Свято 5 червня: що не можна робити і головні прикмети дня

У цей день православна церква відзначає день святого Леонтія
Яке сьогодні свято. 5 червня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Леонтія. Він проповідував віру в Христа дорослим і дітям. Вважається, що в цей день треба сіяти огірки і коноплі.
За прикметами на 5 червня примічали, яким буде урожай конопель і огірків. У народному календарі дата отримала назви Левон-огірочник, Левон-конопляник.
Іменини 5 червня святкують: Андрій, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Гнат.
Багато мурашок біля мурашника – до хорошої погоди.
Задуха при сході сонця – до негоди.
Як ми раніше писали, головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.
Автор: Людмила Жукова