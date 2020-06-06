Праздник 6 июня: что сегодня запрещено делать, главные приметы

В этот день православные христиане почитают святого Никиту
Какой сегодня праздник. 6 июня 2020 года православная церковь вспоминает о святом Никите Столпнике, который родился в XII веке. В юности он вступил в брак, служил сборщиком податей у князя Долгорукого и предавался многим порокам, однако позднее раскаялся, услышав слова пророка Исайи.
Оставив дом, семейство и большое имение, неправедно им нажитое, он ушел в Никитский монастырь, где показал собою редкий пример самоотвержения и духовного подвижничества. Святой до смерти служил Христу.
За раскаяние и подвижническую жизни святой Никита, согласно преданию, получил дар чудотворения. Он исцелил многих людей.
Святой Никита умер в мае 1186 года. Он был убит своими ближними, которые, придя за благословением, польстились на его железные вериги, приняв их за серебряные.
Верующие обращаются к святому с молитвой, когда нужно облегчить мучения больного, также он помогает при параличе, травмах с потерей конечностей.
День ангела празднуют: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.
Наши предки вверили, что с этого дня начинается лето. В эти дни начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки.
Читайте также, куда можно будет полететь на отдых летом 2020 года из Украины.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Людмила Жукова