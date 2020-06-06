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Праздник 6 июня: что сегодня запрещено делать, главные приметы

STYLERЖизнь    06.06.2020 - 06:20
Праздник 6 июня: что сегодня запрещено делать, главные приметы
Праздник 6 июня (коллаж РБК-Украина)

В этот день православные христиане почитают святого Никиту

Какой сегодня праздник. 6 июня 2020 года православная церковь вспоминает о святом Никите Столпнике, который родился в XII веке. В юности он вступил в брак, служил сборщиком податей у князя Долгорукого и предавался многим порокам, однако позднее раскаялся, услышав слова пророка Исайи.

Оставив дом, семейство и большое имение, неправедно им нажитое, он ушел в Никитский монастырь, где показал собою редкий пример самоотвержения и духовного подвижничества. Святой до смерти служил Христу.

За раскаяние и подвижническую жизни святой Никита, согласно преданию, получил дар чудотворения. Он исцелил многих людей.

Святой Никита умер в мае 1186 года. Он был убит своими ближними, которые, придя за благословением, польстились на его железные вериги, приняв их за серебряные.

Верующие обращаются к святому с молитвой, когда нужно облегчить мучения больного, также он помогает при параличе, травмах с потерей конечностей.

День ангела празднуют: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

Наши предки вверили, что с этого дня начинается лето. В эти дни начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки.

Главные приметы этого дня:

  • Люди верили, если на Троицкую субботу посеять ячмень и коноплю, то урожай порадует изобилием.
  • Еще одним предвестником плодовитости был дождь. Считалось если он идет, то будет много грибов и ягод, а все лето не будет заморозков.
  • А еще было принято не мести в доме три дня после родительской субботы, за уборку принимались только на четвертый день

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя ругаться, сплетничать, завидовать.
  • Запрещено плохо думать об усопших.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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