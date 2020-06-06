Свято 6 червня: що сьогодні заборонено робити, головні прикмети

Свято 6 червня (колаж РБК-Україна)

У цей день православні християни вшановують святого Микиту

Яке сьогодні свято. 6 червня 2020 року православна церква згадує про святого Микиту Столпника, який народився в XII столітті. В юності він одружився, служив збирачем податків у князя Довгорукого і віддавався багатьом вадам, однак пізніше розкаявся, почувши слова пророка Ісайї.

Залишивши дім, родину та великий маєток, неправедно їм нажите, він пішов у Нікітський монастир, де показав собою рідкісний приклад самозречення і духовного подвижництва. Святий до смерті служив Христу.

За каяття і подвижницьке життя святий Микита, згідно з переказами, отримав дар чудотворення. Він зцілив багатьох людей.

Святий Микита помер у травні 1186 року. Він був убитий своїми ближніми, які, прийшовши за благословенням, спокусилися на його залізні вериги, прийнявши їх за срібні.

Віруючі звертаються до святого з молитвою, коли треба полегшити страждання хворого, також він допомагає при паралічі, травмах з втратою кінцівок.

Святкують День ангела: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.

Наші предки довірили, що з цього дня починається літо. У ці дні починалися так звані літні, або зелені Святки. Було заведено прикрашати будинки рослинністю, завивати вінки на березах.

Головні прикмети цього дня:

Люди вірили, якщо на Троїцьку суботу посіяти ячмінь і коноплі, то урожай порадує розмаїттям.

Ще одним передвісником плодючості був дощ. Вважалося, якщо він йде, то буде багато грибів і ягід, а все літо не буде заморозків.

А ще було прийнято не помсти в будинку три дні після батьківської суботи, за прибирання приймалися тільки на четвертий день

Що не можна робити в цей день:

Не можна сваритися, брехати, заздрити.

Заборонено погано думати про тих, хто покинув цей світ.

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Автор: Людмила Жукова