Куди можна буде полетіти на відпочинок влітку 2020 року з України

В які країни українці зможуть полетіти після 15 червня (Колаж РБК-Україна)

Глава МЗС розповів, які країни будуть готові приймати туристів з України після 15 червня

В Україні пом'якшують карантин і з 5 червня відновили регулярні пасажирські авіаперевезення. На цей момент рейси будуть здійснюватися тільки всередині країни, але з 15 червня планують відновити також і міжнародне авіасполучення.

На цей час українських туристів готові приймати в Туреччині після 15 червня. З іншими країнами поки ведуться переговори. Як відзначив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок 1+1", міжнародне сполучення в Україні залежить від того, як почнуть відкривати кордони та курорти в інших країнах.

"Ми плануємо відкривати міжнародні рейси вже з 15 червня, але, звичайно, ми можемо відкритися, головне, щоб наші партнери теж відкрилися. Тому ми ведемо переговори з країнами, щоб вони відкривались для нас, і щоб наші літаки вже могли регулярно літати", - розповів глава МЗС.

Він додав, що в Туреччині вже готові приймати українські літаки, а також ведуться переговори з Грецією та Іспанією.

"Ми вже поговорили з Туреччиною. І Туреччина, в принципі, готова приймати українських туристів. На додаток, ми проговорили з моїм турецьким колегою, яким чином максимально забезпечити заходи безпеки для українців в плані коронавірусу. І працюємо з Грецією, Іспанією, тобто з країнами, які найбільш популярні серед українців", - повідомив Кулеба.

Він пояснив, що з Іспанією ситуація поки складна. Там планували відкрити сполучення з сусідами, Францією й Португалією, але через складну пандемічну ситуацію відкриття перенесли.

"Ми виходимо з того, що в цілому за другу половину червня країни будуть приймати рішення, коли та на яких умовах відкриватися. Тому ми поступово будемо розраховувати на відновлення сполучення вже протягом липня-серпня", - пообіцяв міністр.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, куди українці зможуть полетіти у відпустку найближчим часом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обмеження будуть зняті в Україні з 5 червня.

А також розповідали про те, що в Україні відновили внутрішні авіаперевезення.

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Автор: Анна Шиканова