В Україні відновлюють авіасполучення: правила в аеропорту "Бориспіль" і куди можна буде полетіти

В аеропорту "Бориспіль" почнуть діяти нові правила
В Україні з 5 червня почнуть відновлювати пасажирські авіаперевезення. Перші два рейси будуть здійснені всередині країни. Обслуговувати рейси будуть тільки в одному терміналі аеропорту "Бориспіль" – в терміналі D.
У п'ятницю, 5 червня, з аеропорту "Бориспіль" полетять перші пасажирські рейси після карантину через пандемію коронавірусу. На цей день заплановано два рейси: з Києва у Дніпро, Wind Rose – 7W105 і Київ-Одеса – Міжнародні авіалінії України – PS1053.
У пресслужбі "Борисполя" розповіли, як тепер будуть здійснюватися рейси в Україні і яких правил тепер доведеться дотримуватися в будівлі аеропорту.
"Просимо пасажирів звертати увагу і слідувати знакам дорожнього руху і з запасом планувати свій час на дорогу до аеропорту – можливі затори", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вводяться нові правила для польотів.
А також ми розповідали про те, що з 5 червня починають відновлювати авіаперевезення і повідомляли, які рейси та коли почнуть літати в червні.
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Автор: Анна Шиканова