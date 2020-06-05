В Україні відновлюють авіасполучення: правила в аеропорту "Бориспіль" і куди можна буде полетіти

В Україні відновлюють авіасполучення з 5 червня (Колаж РБК-Україна)

В аеропорту "Бориспіль" почнуть діяти нові правила

В Україні з 5 червня почнуть відновлювати пасажирські авіаперевезення. Перші два рейси будуть здійснені всередині країни. Обслуговувати рейси будуть тільки в одному терміналі аеропорту "Бориспіль" – в терміналі D.

У п'ятницю, 5 червня, з аеропорту "Бориспіль" полетять перші пасажирські рейси після карантину через пандемію коронавірусу. На цей день заплановано два рейси: з Києва у Дніпро, Wind Rose – 7W105 і Київ-Одеса – Міжнародні авіалінії України – PS1053.

У пресслужбі "Борисполя" розповіли, як тепер будуть здійснюватися рейси в Україні і яких правил тепер доведеться дотримуватися в будівлі аеропорту.

Вхід в термінал буде дозволений тільки пасажирам з посадковим талоном або квитком, наявність маски або респіратора обов'язково.

Пасажири повинні носити маски в усіх зонах обслуговування і протягом всієї поїздки, тому потрібно запастися необхідною кількістю масок на весь час подорожі. Також бажано мати при собі одноразові рукавички.

Тих, хто проводжає, в термінал допускатися не будуть.

На стійках реєстрації необхідно дотримуватися дистанції в 1,5-2 метри, як і при виході на посадку.

Важливо! На в'їзді в аеропорт розташовано контрольно-пропускний пункт Національної поліції, на якому будуть здійснювати температурний скринінг.

"Просимо пасажирів звертати увагу і слідувати знакам дорожнього руху і з запасом планувати свій час на дорогу до аеропорту – можливі затори", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вводяться нові правила для польотів.

А також ми розповідали про те, що з 5 червня починають відновлювати авіаперевезення і повідомляли, які рейси та коли почнуть літати в червні.

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Автор: Анна Шиканова