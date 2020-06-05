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В Украине возобновляют авиасообщение: правила в аэропорту "Борисполь" и куда можно будет полететь

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 07:53
В Украине возобновляют авиасообщение: правила в аэропорту "Борисполь" и куда можно будет полететь
В Украине возобновляют авиасообщение с 5 июня (Коллаж РБК-Украина)

В аэропорту "Борисполь" начнут действовать новые правила

В Украине с 5 июня начнут возобновлять пассажирские авиаперевозки. Первые два рейса будут совершены внутри страны. Обслуживать рейсы будут только в одном терминале аэропорта "Борисполь" – в терминале D.

В пятницу, 5 июня, из аэропорта "Борисполь" полетят первые пассажирские рейсы после карантина из-за пандемии коронавируса. На этот день запланировано два рейса: из Киева в Днепр, Wind Rose – 7W105 и Киев-Одесса – Международные авиалинии Украины – PS1053.

В пресс-службе "Борисполя" рассказали, как будут теперь осуществляться рейсы в Украине и каких правил теперь придется придерживаться в здании аэропорта.

  • Вход в терминал будет разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, наличие маски или респиратора обязательно.
  • Пассажиры должны носить маски во всех зонах обслуживания и в течении всей поездки, поэтому нужно запастись необходимым количеством масок на все время путешествия. Также желательно иметь при себе одноразовые перчатки.
  • Провожающие в терминал допускаться не будут.
  • На стойках регистрации необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра, как и при выходе на посадку.
  • Важно! На въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором будут осуществлять температурный скрининг.

"Просим пассажиров обращать внимание и следовать знакам дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу до аэропорта – возможны пробки", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине вводятся новые правила для полетов.

А также мы рассказывали о том, что с 5 июня начинают возобновлять авиаперевозки и сообщали, какие рейсы и когда начнут летать в июне.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Борисполь
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