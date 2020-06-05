Куда можно будет полететь на отдых летом 2020 года из Украины

В какие страны украинцы смогут полететь после 15 июня (Коллаж РБК-Украина)

Глава МИД рассказал, какие страны будут готовы принимать туристов из Украины после 15 июня

В Украине смягчают карантин и с 5 июня возобновили регулярные пассажирские авиаперевозки. На данный момент рейсы будут осуществляться только внутри страны, но с 15 июня планируют возобновить также и международное авиасообщение.

На данный момент украинских туристов готовы принимать в Турции после 15 июня. С остальными странами пока ведутся переговоры. Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы "Сніданок 1+1", международное сообщение в Украине зависит от того, как начнут открывать границы и курорты в других странах.

"Мы планируем открывать международные рейсы уже с 15 июня, но, конечно, мы то можем открыться, главное, чтобы наши партнеры тоже открылись. Поэтому мы ведем переговоры со странами, чтобы они открывались для нас, и чтобы наши самолеты уже могли регулярно летать", - рассказал глава МИД.

Он добавил, что в Турции уже готовы принимать украинские самолеты, а также ведутся переговоры с Грецией и Испанией.

"Мы уже поговорили с Турцией. И Турция, в принципе, готова принимать украинских туристов. Более того, мы проговорили с моим турецким коллегой, каким образом максимально обеспечить меры безопасности для украинцев в плане коронавируса. И работаем с Грецией, Испанией, то есть со странами, которые наиболее популярны среди украинцев", - сообщил Кулеба.

Он объяснил, что с Испанией ситуация пока сложная. Там планировали открыть сообщение с соседями, Францией и Португалией, но из-за сложной пандемической ситуации открытие перенесли.

"Мы исходим из того, что в целом за вторую половину июня страны будут принимать решение, когда и на каких условиях открываться. Поэтому мы постепенно будем рассчитывать на возобновление сообщения уже в течении июля-августа", - пообещал министр.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, куда украинцы смогут полететь в отпуск в ближайшее время

Напомним, ранее мы писали о том, какие ограничения будут сняты в Украине с 5 июня.

А также рассказывали о том, что в Украине возобновили внутренние авиаперевозки.

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Автор: Анна Шиканова