Праздники и выходные дни в июне 2020: сколько будем отдыхать

В июне украинцев ждут дополнительные выходные дни в связи с двумя большими праздниками – Троица и День Конституции. Таким образом в июне будет два длительных уик-энда.

Троицу в 2020 году христиане будут праздновать 7 июня, в воскресенье. Согласно закону, это официальный праздник в Украине и следующий за ним рабочий день, 8 июня, также будет выходным днем. Украинцы смогут отдохнуть с 6 по 8 июня.

Второй дополнительный выходной день Украина получит в понедельник, 29 июня, так как День Конституции в 2020 году выпадает на воскресенье. Таким образом, второй длинный уик-энд будет с 27 по 29 июня.

Кроме того, в июне будут отмечаться такие праздники и памятные дни:

1 июня – День защиты детей.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня - День журналиста

7 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - Международный день друзей

14 июня - Всемирный день донора, День работников легкой промышленности

20 июня - Всемирный день беженцев

21 июня - День медработника

22 июня - День скорби по жертвам войны в Украине

23 июня - День госслужбы Украины

25 июня - День таможенной службы Украины

28 июня - День Конституции Украины, День молодежи.

Напомним, ранее мы писали о том, какие православные праздники украинцы будут отмечать в июне.