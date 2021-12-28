Предсказания Нострадамуса на 2022 год: человечеству грозят климатические катастрофы и голод?

Знаменитый французский астролог и алхимик Мишель Нострадамус написал книгу предсказаний в 1555 году. В его книге были описаны события на земле на многие столетия вперед.

Что предсказал Нострадамус миру в своей книге на 2022 год, рассказали в издании Daily Mail.

По словам французского астролога, человечеству в 2022 году грозят наводнения, засухи, массовый голод и удар астероида.

Что предсказывали миру ранее

В своих трудах он часто упоминал библейские выражения, которые трактуют уже много десятилетий. Он неоднократно предупреждал о сильных климатических изменениях, голоде и вспышках различных заболеваний.

В одном из его предсказаний упоминалась чума, которая охватит весь мир и начнется с желтого материка. И новая болезнь погубит часть людей на планете.

"Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, взятого и осужденного без преступления. И знатной дамы, оскорбленной притворством", - сказано в пророчестве.

Сторонники таких предсказаний считают, что речь шла о городе Ухане в Китае. А "дама" – министр здравоохранения КНР.

О новой болезни, которая придет в год с двумя двойками говорила и известная провидица Ванга. Она же предупреждала, что через год после эпидемии лекари найдут лекарство (была изобретена вакцина). А в 2021 году врачи смогут найти лекарство от рака.

"Люди начнут лишаться рассудка, и от этого будут продолжать умирать, но не от самого заболевания", - говорила болгарская провидица.

Что предсказал Нострадамус на 2022 год

Глобальное потепление

В книге Нострадамуса упоминается изменение климата, от которого "рыба сварится прямо в реках".

"Из-за солнечного тепла на море рыба будет наполовину приготовлена, а жители придут разделывать ее", - сказано в книге.

Он предупредил, что на планету упадет многолетняя засуха, п после начнутся "великие наводнения", которые опустошат народы.

Стоит отметить, что в последних отчетах ООН говорится о том, что стихийные бедствия станут более частыми и интенсивными, а температура воздуха будет продолжать подниматься.

Падение астероида

Падение астероида на планету, которое приведет к огромной гибели людей предсказывал не только Нострадамус. Об этом в своих пророчествах говорили провидица Ванга и Вольф Мессинг. Однако точной даты никто из них не указал и все предсказания сводились к великому огню, который упадет с неба.

"Новый, стремительный и внезапный дождь. Он остановит две армии. Небесный камень, который принесет пожары, а море сделается каменистым. Будет много смертей на суше и на море", - говорится в книге Нострадамуса.

Судя по словам предсказателя, на Землю обрушится огромный камень, который вызовет землетрясение, пожары и гибель людей.

NASA тщательно отслеживает все известные астероиды. И приблизительно раз в 2000 лет появляется опасный астероид, который может принести реальный вред нашей планете.

Почти ежегодно астероиды пролетают мимо Земли, но расстояние обычно не представляет опасности для нашей планеты. Тем более, что новые технологии теперь позволяют обнаружить потенциально опасные объекты задолго до их приближения.

Массовый голод и инфляция

По словам предсказателя, мировой кризис приведет к сильной инфляции. А последствием станет сильный голод на планете. Люди начнут бороться за природные ресурсы и это приведет к массовому конфликту.

"Никаких аббатов, монахов, послушников, которым нужно учиться. Мед будет стоить намного дороже, чем воск для свечей. Цена пшеницы станет настолько высока, что человек будет в ужасе. А его собратья готовы будут есть друг друга от отчаяния", - предсказал французский алхимик.

Если не сократить парниковые выбросы, то планету ждут сильные изменения климата. И это действительно может привести к кризису в продовольственной сфере. Сильные засухи и наводнения вызовут проблемы с урожаем, а вода будет загрязнена.

Искусственный интеллект

Как ни странно, но появление искусственного разума также неоднократно упоминалась в предсказаниях не только Нострадамуса, но и других прорицателей.

"Луна в полную ночь над высокой горой. Новый мудрец с одиноким мозгом видит это. Его ученики, приглашенные к бессмертию. Взгляд на юг. Руки за пазухой, тела в огне", – писал Нострадамус.

Бессмертные ученики – тут вполне можно предположить, что речь идет о роботах, которые смогут заменить людей.

Генеральный директор Tesla Илон Маск уже заявил, что в 2022 году компания запустит робота-гуманоида. Он будет использоваться на производстве, где работа для человека опасна, однообразна или утомительна.