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Представитель УПЦ: решение об автокефалии будет приниматься не в Константинополе и не в Москве

STYLERLIFE        04.07.2018 - 20:45
Фото: Николай Данилевич (facebook.com/replyua)
Фото: Николай Данилевич (facebook.com/replyua)

Сначала нужно преодолеть раскол

Решение об автокефалии должно приниматься не в Константинополе, не в Москве, а в Киеве и только после преодоления раскола. Об этом "Радио Свобода" заявил Николай Данилевич, протоиерей, пресс-секретарь УПЦ (МП), комментируя слова Вселенского патриарха Варфоломея о том, что Константинополь никогда не признавал церковной власти Москвы над Украиной.

Протоирей отметил, что "это не первое заявление такого рода, которое звучало из уст представителей Константинопольского патриархата. Это точка зрения архиереев, патриарха. Но это еще не точка зрения церкви. Точка зрения церкви выражает собор, синод, то есть коллегиальный орган управления церковью". Тем не менее, ошибочно будет считать, что УПЦ против автокефалии, говорит Данилевич.

"Но в настоящее время решение принято именно такое. Наша позиция - сначала должно быть единство, а затем Томос. Нам нужно преодолеть церковное разделение, раскол, который есть в Украине, здесь. Сейчас пользуются внешние силы этим разделением, которое в украинском православии. В том числе Константинополь пользуется. Все пользуются. Поэтому решение должно быть в Киеве. Не в Константинополе, не в Москве", - отмечает он.

Протоиерей также считает, что решение украинского вопроса может затянуться на годы, в том числе и предоставление Томоса. Но оно, судя по настроениям среди поместных православных церквей, должно быть принято так, чтобы не было нарушено всеправославное единство.

Кстати, архиереи сделали важное заявление.

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Теги: церковь, УПЦ, УПЦ МП
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