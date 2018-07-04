Представник УПЦ: рішення про автокефалію буде прийматися не в Константинополі і не в Москві

Спочатку треба подолати розкол

Рішення про автокефалію має прийматися не в Константинополі, не в Москві, а в Києві і тільки після подолання розколу. Про це "Радіо Свобода" заявив Микола Данилевич, протоієрей, прес-секретар УПЦ (МП), коментуючи слова Вселенського патріарха Варфоломія про те, що Константинополь ніколи не визнавав церковної влади Москви над Україною.

Протоієрей зазначив, що "це не перша заява такого роду, яка звучала з вуст представників Константинопольського патріархату. Це точка зору архієреїв, патріарха. Але це ще не точка зору церкви. Точку зору церкви висловлює собор, синод, тобто колегіальний орган управління церквою". Тим не менш, помилково буде вважати, що УПЦ проти автокефалії, каже Данилевич.

"Але в даний час рішення прийнято саме таке. Наша позиція - спочатку має бути єдність, а потім Томос. Нам потрібно подолати церковне розділення, розкол, який є в Україні, тут. Зараз користуються зовнішні сили цим поділом, яке в українському православ'ї. У тому числі Константинополь користується. Всі користуються. Тому рішення має бути в Києві. Не в Константинополі, не в Москві", - зазначає він.

Протоієрей також вважає, що вирішення українського питання може затягнутися на роки, в тому числі і надання Томосу. Але воно, судячи з настроїв серед помісних православних церков, повинно бути прийнято так, щоб не була порушена всеправославна єдність.

До речі, архієреї зробили важливу заяву.

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