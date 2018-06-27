Совещание УПЦ: архиереи сделали важное заявление

Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельствах

Состоялось архиерейское совещание Украинской Православной Церкви по итогам которого было сделано важное заявление.

"Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки", - об этом на собрании Священного Синода и архиереев Украинской Православной Церкви заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, комментируя прошедшую встречу с Вселенским Патриархом в Стамбуле.

Как отмечается в информационном сообщении на официальном сайте УПЦ, заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельствах.

"В частности, было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия", - сказано в сообщении.

В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви – участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем.

"Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом", - указывается в заявлении.

Заявления подписали Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, а также архиереи, присутствовавшие на собрании, те же, кто по объективным причинам не смог там быть – высказали одобрение устно и обязались подписать его при первом же удобном случае в ближайшее время.

Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Онуфрий

+ Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский

+ Марк, митрополит Хустский и Виноградовский

+ Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский

+ Феодор, митрополит Каменец-Подольский и Городокский

+ Певел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии

+ Митрофан, митрополит Луганский и Алчевский

+ Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской

+ Ириней, митрополит Днепропетровский и Павлоградский

+ Варфоломей, митрополит Ровенский и Острожский

+ Сергий, митрополит Тернопольский и Кременецкий

+ Антоний, митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский

+ Софроний, митрополит Черкасский и Каневский

+ Виссарион, митрополит Овручский и Коростенский

+ Питирим, митрополит Николаевский и Очаковский

+ Августин, митрополит Белоцерковский и Богуславский

+ Анатолий, митрополит Сарненский и Полесский

+ Симеон, митрополит Винницкий и Барский

+ Ефрем, митрополит Криворожский и Никопольский

+ Иоанн, митрополит Херсонский и Таврический

+ Амвросий, митрополит Черниговский и Новгород-Северский

+ Агапит, митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский

+ Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский

+ Владимир, митрополит Почаевский, викарий Киевской митрополии

+ Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский

+ Арсений, митрополит Святогорский, викарий Донецкой митрополии

+ Мелетий, митрополит Черновицкий и Буковинский

+ Никодим, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский

+ Владимир, митрополит Владимир-Волынский и Ковельский

+ Иоасаф, митрополит Кировоградский и Новомиргородский

+ Пантелеимон, архиепископ Бучанский, викарий Киевской митрополии

+ Алексий, архиепископ Балтский и Ананьевский

+ Пантелеимон, архиепископ Уманский и Звенигородский

+ Евлогий, архиепископ Сумской и Ахтырский

+ Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский

+ Пантелеимон, архиепископ Ровеньковский и Свердловский

+ Александр, архиепископ Городницкий, викарий Киевской митрополии

+ Иосиф, архиепископ Роменский и Буринский

+ Владимир, архиепископ Каменский и Царичанский

+ Евлогий, архиепископ Новомосковский, викарий Днепропетровской епархии

+ Алипий, архиепископ Джанкойский и Раздольненский

+ Никодим, архиепископ Северодонецкий и Старобельский

+ Филарет, архиепископ Львовский и Галицкий

+ Феодосий, архиепископ Боярский, викарий Киевской митрополии

+ Филарет, архиепископ Новокаховский и Генический

+ Николай, архиепископ Кременчугский и Лубенский

+ Иона, архиепископ Обуховский, викарий Киевской митрополии

+ Лонгин, архиепископ Банченский, викарий Черновицкой епархии

+ Роман, архиепископ Конотопский и Глуховский

+ Климент, архиепископ Нежинский и Прилуцкий

+ Аркадий, епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии

+ Ефрем, епископ Бердянский и Приморский

+ Варсонофий, епископ Бородянский, викарий Киевской митрополии

+ Дамиан, епископ Фастовский, викарий Киевской митрополии

+ Алексий, епископ Вознесенский и Первомайский

+ Боголеп, епископ Александрийский и Светловодский

+ Николай, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии

+ Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии

+ Евсевий, епископ Шепетовский и Славутский

+ Иоанн, епископ Золотоношский, викарий Черкасской епархии

+ Нафанаил, епископ Волынский и Луцкий

+ Сергий, епископ Белгородской, викарий Одесской епархии

+ Кассиан, епископ Иванковский, викарий Киевской митрополии

+ Вениамин, епископ Хотинский, викарий Черновицкой епархии

+ Тихон, епископ Гостомельский, викарий Киевской митрополии

+ Виктор, епископ Барышевский, викарий Киевской митрополии

+ Сильвестр, епископ Белогородский, викарий Киевской митрополии

+ Сергий, епископ Ладыженский, викарий Тульчинской епархии

+ Пимен, епископ Дубенский, викарий Ровенской епархии

+ Спиридон, епископ Добропольский, викарий Горловской епархии

+ Гедеон, епископ Макаровский, викарий Киевской митрополии

Кстати, народный депутат Вадим Новинский сообщил, что Вселенский патриархат за единство православия.

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