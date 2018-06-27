Совещание УПЦ: архиереи сделали важное заявление

Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельствах
Состоялось архиерейское совещание Украинской Православной Церкви по итогам которого было сделано важное заявление.
"Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки", - об этом на собрании Священного Синода и архиереев Украинской Православной Церкви заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, комментируя прошедшую встречу с Вселенским Патриархом в Стамбуле.
Как отмечается в информационном сообщении на официальном сайте УПЦ, заслушав сообщение, Преосвященные УПЦ имели суждение о перспективах Украинского Православия в современных исторических обстоятельствах.
"В частности, было высказано беспокойство относительно возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций, о чем появилась информация в прессе. Архиереи отметили, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол. В случае же преобразования Украинской Православной Церкви в структуру Константинопольского Патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия", - сказано в сообщении.
В связи с этим, епископы Украинской Православной Церкви – участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем.
"Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом", - указывается в заявлении.
Заявления подписали Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, а также архиереи, присутствовавшие на собрании, те же, кто по объективным причинам не смог там быть – высказали одобрение устно и обязались подписать его при первом же удобном случае в ближайшее время.
Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Онуфрий
+ Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский
+ Марк, митрополит Хустский и Виноградовский
+ Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский
+ Феодор, митрополит Каменец-Подольский и Городокский
+ Певел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии
+ Митрофан, митрополит Луганский и Алчевский
+ Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской
+ Ириней, митрополит Днепропетровский и Павлоградский
+ Варфоломей, митрополит Ровенский и Острожский
+ Сергий, митрополит Тернопольский и Кременецкий
+ Антоний, митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский
+ Софроний, митрополит Черкасский и Каневский
+ Виссарион, митрополит Овручский и Коростенский
+ Питирим, митрополит Николаевский и Очаковский
+ Августин, митрополит Белоцерковский и Богуславский
+ Анатолий, митрополит Сарненский и Полесский
+ Симеон, митрополит Винницкий и Барский
+ Ефрем, митрополит Криворожский и Никопольский
+ Иоанн, митрополит Херсонский и Таврический
+ Амвросий, митрополит Черниговский и Новгород-Северский
+ Агапит, митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский
+ Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский
+ Владимир, митрополит Почаевский, викарий Киевской митрополии
+ Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский
+ Арсений, митрополит Святогорский, викарий Донецкой митрополии
+ Мелетий, митрополит Черновицкий и Буковинский
+ Никодим, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский
+ Владимир, митрополит Владимир-Волынский и Ковельский
+ Иоасаф, митрополит Кировоградский и Новомиргородский
+ Пантелеимон, архиепископ Бучанский, викарий Киевской митрополии
+ Алексий, архиепископ Балтский и Ананьевский
+ Пантелеимон, архиепископ Уманский и Звенигородский
+ Евлогий, архиепископ Сумской и Ахтырский
+ Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский
+ Пантелеимон, архиепископ Ровеньковский и Свердловский
+ Александр, архиепископ Городницкий, викарий Киевской митрополии
+ Иосиф, архиепископ Роменский и Буринский
+ Владимир, архиепископ Каменский и Царичанский
+ Евлогий, архиепископ Новомосковский, викарий Днепропетровской епархии
+ Алипий, архиепископ Джанкойский и Раздольненский
+ Никодим, архиепископ Северодонецкий и Старобельский
+ Филарет, архиепископ Львовский и Галицкий
+ Феодосий, архиепископ Боярский, викарий Киевской митрополии
+ Филарет, архиепископ Новокаховский и Генический
+ Николай, архиепископ Кременчугский и Лубенский
+ Иона, архиепископ Обуховский, викарий Киевской митрополии
+ Лонгин, архиепископ Банченский, викарий Черновицкой епархии
+ Роман, архиепископ Конотопский и Глуховский
+ Климент, архиепископ Нежинский и Прилуцкий
+ Аркадий, епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии
+ Ефрем, епископ Бердянский и Приморский
+ Варсонофий, епископ Бородянский, викарий Киевской митрополии
+ Дамиан, епископ Фастовский, викарий Киевской митрополии
+ Алексий, епископ Вознесенский и Первомайский
+ Боголеп, епископ Александрийский и Светловодский
+ Николай, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии
+ Диодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии
+ Евсевий, епископ Шепетовский и Славутский
+ Иоанн, епископ Золотоношский, викарий Черкасской епархии
+ Нафанаил, епископ Волынский и Луцкий
+ Сергий, епископ Белгородской, викарий Одесской епархии
+ Кассиан, епископ Иванковский, викарий Киевской митрополии
+ Вениамин, епископ Хотинский, викарий Черновицкой епархии
+ Тихон, епископ Гостомельский, викарий Киевской митрополии
+ Виктор, епископ Барышевский, викарий Киевской митрополии
+ Сильвестр, епископ Белогородский, викарий Киевской митрополии
+ Сергий, епископ Ладыженский, викарий Тульчинской епархии
+ Пимен, епископ Дубенский, викарий Ровенской епархии
+ Спиридон, епископ Добропольский, викарий Горловской епархии
+ Гедеон, епископ Макаровский, викарий Киевской митрополии
Кстати, народный депутат Вадим Новинский сообщил, что Вселенский патриархат за единство православия.
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