Нарада УПЦ: архієреї зробили важливу заяву

Преосвященні УПЦ мали судження про перспективи Українського Православ'я в сучасних історичних обставинах

Відбулася архієрейська нарада Української Православної Церкви за підсумками якої була зроблена важлива заява.

"Константинопольський Патріархат спростував інформацію про те, що канонічний механізм подолання розколу в українському Православ'ї вже нібито остаточно узгоджений, а текст Томосу про автокефалію Української Церкви складено. Не підтвердилося й те, що одностороннє надання Українській Церкві автокефалії має відбутися найближчим часом або в якісь визначені терміни", - про це на зборах Священного Синоду і архієреїв Української Православної Церкви заявив Блаженніший Митрополит Онуфрій, коментуючи минулу зустріч з Вселенським Патріархом у Стамбулі.

Як зазначається в інформаційному повідомленні на офіційному сайті УПЦ, заслухавши повідомлення, Преосвященні УПЦ мали судження про перспективи Українського Православ'я в сучасних історичних обставинах.

"Зокрема, було висловлено занепокоєння щодо можливості створення в Україні паралельних церковних юрисдикцій, про що з'явилася інформація в пресі. Архієреї відзначили, що такий розвиток подій не подолає, а поглибить церковний розкол. У разі ж перетворення Української Православної Церкви в структуру Константинопольського Патріархату, наша Церква втратить значну частину прав, якими вона наділена за останні десятиліття", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим, єпископи Української Православної Церкви – учасники архієрейського наради 25 червня 2018 року в Києво-Печерській Лаврі одноголосно прийняли спільну заяву про наступному.

"Наявний канонічний статус цілком достатній для того, щоб Українська Православна Церква плідно здійснювала свою місію серед народу України. Спроби змінити цей статус приведуть тільки до обмеження прав і свобод, якими наділена наша Церква, маючи права широкої автономії. До того ж, ці спроби не вилікують, а тільки поглиблять розкол в українському Православ'ї, так і в українському суспільстві в цілому", - зазначається в заяві.

Заяви підписали Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій, а також архієреї, присутні на зборах, ті ж, хто з об'єктивних причин не зміг там бути – висловили схвалення усно і зобов'язалися підписати його при першому ж зручному випадку найближчим часом.

Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви Онуфрій

+ Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський

+ Марк, митрополит Хустський і Виноградівський

+ Іларіон, митрополит Донецький і Маріупольський

+ Феодор, митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький

+ Певел, митрополит Вишгородський і Чорнобильський, вікарій Київської митрополії

+ Митрофан, митрополит Луганський і Алчевський

+ Антоній, митрополит Бориспільський і Броварський

+ Іриней, митрополит Дніпропетровський і Павлоградський

+ Варфоломій, митрополит Рівненський і Острозький

+ Сергій, митрополит Тернопільський і Кременецький

+ Антоній, митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський

+ Софроній, митрополит Черкаський і Канівський

+ Віссаріон, митрополит Овруцький і Коростеньский

+ Питирим, митрополит Миколаївський і Очаківський

+ Августин, митрополит Білоцерківський і Богуславський

+ Анатолій, митрополит Сарненський і Поліський

+ Симеон, митрополит Вінницький і Барський

+ Єфрем, митрополит Криворізький і Нікопольський

+ Іоанн, митрополит Херсонський і Таврійський

+ Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський

+ Агапіт, митрополит Могилів-Подільський і Шаргородський

+ Онуфрій, митрополит Харківський і Богодухівський

+ Володимир, митрополит Почаївський, вікарій Київської митрополії

+ Филип, митрополит Полтавський і Миргородський

+ Лука, митрополит Запорізький і Мелітопольський

+ Арсеній, митрополит Святогірський, вікарій Донецької митрополії

+ Мелетій, митрополит Чернівецький і Буковинський

+ Никодим, митрополит Житомирський і Новоград-Волинський

+ Володимир, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський

+ Іоасаф, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський

+ Пантелеімон, архієпископ Бучанський, вікарій Київської митрополії

+ Олексій, архієпископ Балтський і Ананьївський

+ Пантелеімон, архієпископ Уманський і Звенигородський

+ Євлогій, архієпископ Сумський і Охтирський

+ Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужгородський

+ Пантелеімон, архієпископ Ровеньківський і Свердловський

+ Олександр, архієпископ Городницький, вікарій Київської митрополії

+ Іосиф, архієпископ Роменський і Буринський

+ Володимир, архієпископ Кам’янський і Царичанський

+ Євлогій, архієпископ Новомосковський, вікарій Дніпропетровської єпархії

+ Аліпій, архієпископ Джанкойський і Роздольненський

+ Никодим, архієпископ Сєвєродонецький і Старобільський

+ Філарет, архієпископ Львівський і Галицький

+ Феодосій, архієпископ Боярський, вікарій Київської митрополії

+ Філарет, архієпископ Новокаховський і Генічеській

+ Миколай, архієпископ Кременчуцький і Лубенський

+ Іона, архієпископ Обухівський, вікарій Київської митрополії

+ Лонгин, архієпископ Банченський, вікарій Чернівецької єпархії

+ Роман, архієпископ Конотопський і Глухівський

+ Климент, архієпископ Ніжинський і Прилуцький

+ Аркадій, єпископ Овідіопольський, вікарій Одеської єпархії

+ Єфрем, єпископ Бердянський і Приморський

+ Варсонофій, єпископ Бородянський, вікарій Київської митрополії

+ Даміан, єпископ Фастівський, вікарій Київської митрополії

+ Олексій, єпископ Вознесенський і Первомайський

+ Боголєп, єпископ Олександрійський і Світловодський

+ Миколай, єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії

+ Діодор, єпископ Южненський, вікарій Одеської єпархії

+ Євсевій, єпископ Шепетівський і Славутський

+ Іоанн, єпископ Золотоніський, вікарій Черкаської єпархії

+ Нафанаїл, єпископ Волинський і Луцький

+ Сергій, єпископ Болградський, вікарій Одеської єпархії

+ Кассіан, єпископ Іванківський, вікарій Київської митрополії

+ Веніамін, єпископ Хотинський, вікарій Чернівецької єпархії

+ Тихон, єпископ Гостомельський, вікарій Київської митрополії

+ Віктор, єпископ Баришівський, вікарій Київської митрополії

+ Сильвестр, єпископ Білогородський, вікарій Київської митрополії

+ Сергій, єпископ Ладижинський, вікарій Тульчинської єпархії

+ Пимен, єпископ Дубенський, вікарій Рівненської єпархії

+ Спиридон, єпископ Добропільський, вікарій Горлівської єпархії

+ Гедеон, єпископ Макарівський, вікарій Київської митрополії

До речі, народний депутат Вадим Новинський повідомив, що Вселенський патріархат за єдність православ'я.

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