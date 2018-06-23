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Интервью

Народный депутат Вадим Новинский: Вселенский патриархат за единство православия

STYLERLIFE        23.06.2018 - 21:55
Фото: Вадим Новинский (novynskyi.com)
Фото: Вадим Новинский (novynskyi.com)

"Церковь была, есть и будет"

Встреча представителей православных церквей состоялась в зале официальных встреч Вселенского патриархата в Стамбуле. Но сам диалог проходил за закрытыми дверьми, говорится в сюжете программы Подробности на Интер-канале.

Возглавил переговоры святейший вселенский патриарх Варфоломей первый. Переговоры длились более шести часов. Священники говорили о ситуации, которая сложилась в украинской православной церкви и путях ее решения.

Также на встрече говорили и о роли политиков в делах церкви. Священники призвали представителей власти не политизировать сложившуюся ситуацию.

Как считает Вадим Новинский народный депутат, находившийся в составе украинской делегации в Стамбуле, политикам, которые пытаются церковный вопрос сделать элементом своей предвыборной кампании, необходимо почитать Конституцию Украины, где четко сказано, что церковь у нас отделена от государства.

Он уверен, если политики не будут вмешиваться, то раскол будет преодолен при помощи церковных законов и традиций.

"Сегодня во время этой встречи мы услышали, что-то, что говорилось за последнее время нашими властями, включая Президента Украины, и СМИ не соответствует действительности. Вселенский патриархат за единство православия, его забота обо всех православных церквях, в том числе и о нашей канонической церкви, во главе с Митрополитом Онуфриеми. Также Вселенский патриарх заверил нас, что увещевание раскола будет происходить на основе церковных законов и традиций и другого не будет! Автокефалия будет предоставляться только канонической церкви и о никаком признании раскола речь быть не может. Политики приходят и уходят, а церковь была, есть и будет",-считает Новинский.

В свою очередь священники отметили, что святейший Вселенский патриарх Варфоломей намерен помогать украинской церкви. Как заявил Митрополит Бориспольский и Броворской Антоний, важно, чтобы Вселенский Патриарх услышал объективную информацию представителей канонической украинской православной церкви, тем более, что он неоднократно говорил о том, что в Украине существует только одна каноническая церковь.

Митрополит Антоний также отметил, что Вселенский Патриарх развеял много разных посылов, которые звучат сегодня в наших СМИ.

Кстати, Новинский высказался о создании автокефалии в Украине.

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Теги: церковь, вадим новинский, патриарх
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